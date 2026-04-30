La UCP distinguió con el título de Doctor Honoris Causa al jurista Luis Greco

La Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al destacado jurista brasileño Dr. Dr. h. c. Luís Filipe Maksoud Greco, en un emotivo acto académico realizado en el Salón Auditorio “Ángel E. Rodríguez” de la sede Corrientes. La ceremonia contó con la participación de autoridades, docentes, estudiantes e invitados especiales del ámbito jurídico y académico.

El acto fue presidido por la rectora de la UCP, Mgter. Florencia Rodríguez, acompañada por vicerrectoras, decanos, delegados de sede, docentes y egresados. Asimismo, estuvieron presentes autoridades provinciales de Corrientes y Chaco, representantes del Poder Judicial, colegios profesionales y destacadas personalidades del ámbito jurídico. Se destacó especialmente la participación de magistrados de la República del Paraguay, quienes viajaron para acompañar esta distinción, reflejando el carácter regional e internacional del evento.

El Dr. Greco es considerado uno de los pensadores más influyentes del derecho penal contemporáneo. Se desempeña como catedrático W3 —máxima jerarquía académica en el sistema universitario alemán— en la Universidad Humboldt de Berlín, donde dicta Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Extranjero y Teoría del Derecho Penal. Su formación incluye estudios de posgrado en la Universidad de Múnich, donde obtuvo su maestría y doctorado bajo la dirección del jurista Claus Roxin, con calificación summa cum laude.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado aportes fundamentales a la teoría del delito, la dogmática penal y los fundamentos del castigo, posicionándose como una referencia en el debate jurídico internacional. Su producción académica, publicada en diversos idiomas, ha tenido impacto en Europa y América Latina, contribuyendo a la formación de generaciones de juristas, investigadores y magistrados.

El acto de investidura tuvo como padrino al Mgter. Dr. Daniel Horacio Domínguez Henaín, director de la Especialización en Derecho Penal y del Instituto de Derecho Penal de la UCP, quien pronunció la tradicional laudatio, destacando la excelencia académica y el aporte científico del homenajeado.

Durante la ceremonia se realizó la lectura de la resolución, la toma de juramento y la entrega de los atributos académicos —estola, medalla, anillo y diploma—, símbolos de la máxima distinción que concede la universidad. Posteriormente, el Dr. Greco brindó su lectio doctoralis, en la que compartió reflexiones sobre el presente y los desafíos del derecho penal en el contexto global.

En conferencia de prensa, el jurista expresó que parte de su misión es contribuir a la construcción de un derecho liberal en América Latina, especialmente en países como Brasil, Argentina y Colombia. Además, destacó la importancia de llegar a las nuevas generaciones: “Me gustaría tocar el corazón de algún estudiante, tal como grandes juristas me animaron a mí cuando era estudiante en Brasil”.

Por su parte, el decano Abog. Aníbal Gronda subrayó el impacto de la visita y la relevancia de promover debates desde la razón. Asimismo, remarcó el rol del derecho en la construcción de sociedades más justas y expresó el orgullo institucional por la distinción otorgada.

Como cierre de la jornada, la Universidad ofreció un momento cultural en homenaje a los invitados, destacando a Corrientes como tierra del chamamé, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El público disfrutó de la interpretación de “Alma Guaraní”, a cargo de músicos y bailarines locales, junto a la participación especial de la Pareja Nacional Juvenil del Chamamé 2026. En reconocimiento a las raíces del invitado de honor, también se interpretó “Garota de Ipanema”, emblemática pieza de la bossa nova brasileña, que aportó un cierre artístico cargado de significado cultural y emotivo.

En el marco de su visita institucional, el jurista brindó además el conversatorio abierto “Temas actuales del derecho penal”, actividad que marcó la apertura de la cohorte 2026 de la Especialización en Derecho Penal de la UCP. La propuesta convocó a estudiantes, docentes y profesionales, generando un espacio de intercambio académico de alto nivel. Asimismo, se confirmó su participación como docente en dicha especialización, donde dictará clases virtuales durante la cohorte 2026.

Con este reconocimiento y su incorporación a la propuesta académica de posgrado, la Universidad de la Cuenca del Plata reafirma su compromiso con la excelencia, la internacionalización del conocimiento y el fortalecimiento de la formación jurídica, consolidándose como una institución referente en la región en materia de educación superior