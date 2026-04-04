Preocupación por el estado de un puente clave entre dos parajes en Corrientes

Un paso clave que une a los parajes Capiity y Arroyo Pelón se encuentra deteriorado y preocupa a los pobladores. El puente en la Ruta Provincial 92 es una de las principales vías para los correntinos que habitan en la zona. Las maderas se encuentran rotas y podrían provocar accidentes para quienes circulen por el sector.

Principal vía entre parajes rurales

Gentileza Juan Pared

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Pared, los vecinos señalan que el puente resulta clave para la conectividad rural, ya que permite el traslado de la producción y el movimiento cotidiano de las familias. Sin embargo, advierten que actualmente circular por el lugar implica riesgos, especialmente para vehículos, debido a las condiciones en las que se encuentra.

En este contexto, la principal preocupación está centrada en la seguridad vial y en la posibilidad de que el deterioro continúe avanzando si no se realizan trabajos de mantenimiento. Además, remarcan que la situación impacta en servicios esenciales como el acceso a emergencias y el transporte escolar.

Gentileza Juan Pared

Frente a este escenario, los pobladores solicitaron una intervención urgente con el objetivo de que se realice una evaluación técnica y se definan medidas que permitan garantizar la transitabilidad en este tramo de la Ruta 92.