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Corrientes: más de 5 mil dosis en “La Noche de las Vacunas”

La campaña se realizó durante tres viernes de marzo con el objetivo de adelantar la cobertura antes del invierno. Además, confirmaron que la iniciativa continuará durante este mes.

Por El Litoral

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 11:34

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que la campaña “La Noche de las Vacunas” superó las expectativas en su desarrollo durante marzo.

La iniciativa se llevó adelante durante tres viernes en la Estación Saludable de la plaza Cabral, en horario nocturno, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación.

Más de 5 mil dosis y 2.600 personas alcanzadas

Según datos oficiales, durante las jornadas:

  • Se aplicaron más de 5.000 dosis
  • Fueron vacunadas 2.626 personas

La estrategia permitió avanzar en la cobertura de inmunización antes de la temporada invernal.

El ministro de Salud, Emilio Lanari Zubiaur, destacó: “Estamos cumpliendo con los objetivos de marzo y adelantándonos un mes a las cifras previstas para el invierno”.

Vacunas más demandadas

Durante la campaña, las dosis más solicitadas fueron:

  • Antigripal
  • Covid-19
  • Dengue

Además, se completaron esquemas del calendario obligatorio, incluyendo Hepatitis B y doble bacteriana.

Grupos con mayor concurrencia

La directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, detalló que los grupos que más participaron fueron:

  • Adultos mayores
  • Embarazadas
  • Personas con factores de riesgo

Entre estos últimos se incluyen pacientes con enfermedades respiratorias, diabetes y obesidad.

Continuidad de la campaña en abril

Desde la cartera sanitaria confirmaron que la iniciativa continuará durante abril, con el objetivo de reforzar la cobertura de vacunación y sostener el acceso en horarios ampliados.

Se recomienda asistir con DNI y carnet de vacunación para completar esquemas.

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