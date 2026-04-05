Paso de la Patria: un dorado de 79 cm fue la pieza mayor del Torneo Apertura

El 28º Torneo Apertura de Pesca del Dorado con devolución volvió a lucirse en Paso de la Patria durante Semana Santa. Con una gran convocatoria, el evento reafirmó su lugar dentro del calendario turístico y deportivo, con la participación de 85 equipos y 130 pescadores en la modalidad de costa.

Uno de los momentos más destacados del torneo fue la captura de la pieza mayor: un dorado de 79 centímetros, obtenido por Marcelo Suárez Guembe, que se quedó con el primer puesto en esa categoría. El podio se completó con ejemplares de 78, 75 y 72 centímetros, evidenciando la calidad de la pesca en esta edición.

En la competencia por equipos, el primer lugar fue para pescadores de Corrientes, integrados por Gerardo Román, Román Ruden y Facundo Toledo, quienes alcanzaron 220 puntos. También se destacaron equipos locales y de otras provincias, en un torneo que reunió a participantes de distintos puntos del país y del Paraguay.

La premiación se realizó el sábado por la noche en el polideportivo municipal, en un clima de camaradería que incluyó espectáculos musicales y de humor, junto a la presencia de autoridades provinciales y locales.

Durante la velada también se llevaron a cabo sorteos de premios importantes, entre ellos una lancha, una motocicleta y un kayak, además de un incentivo económico vinculado a iniciativas ambientales.

En representación del Gobierno provincial, funcionarios del área de Turismo destacaron el acompañamiento a este tipo de eventos, en línea con la política impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés para fortalecer el turismo durante todo el año.

Por su parte, el intendente Oscar García valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, e invitó a seguir visitando la villa turística, que continúa consolidándose como uno de los destinos pesqueros más importantes del país.