Corrientes registró 11 donantes de órganos y tejidos en lo que va de 2026

El sistema de salud de la provincia continúa exhibiendo indicadores de alta eficiencia en materia de ablación e implante. Según los últimos datos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (CUCAICOR), dependiente del Ministerio de Salud Pública, ya se concretaron 11 procesos de donación en lo que va del 2026.

El desglose de la actividad detalla que se registraron 8 donantes de órganos y 3 de tejidos. La operatividad de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) permitió que los procedimientos se distribuyeran en centros estratégicos de la capital y el interior, garantizando una cobertura federal de la Red de Donación.

El Hospital Escuela, el motor de la procuración

El Hospital Escuela “Gral. San Martín” se posicionó una vez más como el principal centro generador, albergando 7 operativos de órganos y uno de tejidos. Por su parte, el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” sumó un operativo de órganos, mientras que el Hospital “San José” de Paso de los Libres concretó dos procedimientos de tejidos, consolidando la descentralización del sistema.

Un hito reciente tuvo lugar el pasado martes 31 de marzo. En un trabajo conjunto entre el equipo del Dr. Héctor Álvarez (director del Cucaicor) y especialistas del Hospital Córdoba, se realizó una ablación hepática en el Hospital Escuela. El órgano fue trasladado con éxito hacia la provincia mediterránea para un receptor de 62 años que se encontraba en lista de espera nacional.

Todo el proceso de distribución y asignación de órganos se gestiona a través del Sintra, el sistema informático del INCUCAI que garantiza la transparencia y trazabilidad de cada operativo en tiempo real.

Una "red de vida" multisectorial

Desde la cartera sanitaria destacaron que el éxito de estos operativos depende de una logística de precisión que trasciende los quirófanos. El reconocimiento oficial se extendió a los equipos de Terapia Intensiva, Laboratorio, Banco de Sangre y DES 107, como así también a las fuerzas de seguridad y transporte.

La coordinación logística involucra a la Policía de Corrientes, la Dirección de Tránsito municipal y la Policía Aeroportuaria (PSA), quienes facilitan los traslados de emergencia hacia el Aeropuerto Dr. Piragine Niveyro para que los órganos lleguen a destino en los tiempos biológicos requeridos. Finalmente, las autoridades renovaron el agradecimiento a las familias donantes, el eslabón fundamental que permite transformar el dolor en esperanza para quienes esperan un trasplante.