Alerta naranja por tormentas fuertes en toda la provincia de Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta naranja que afecta a todo el territorio de Corrientes, advirtiendo sobre la llegada de un frente de tormentas, algunas localmente severas, que impactarán con mayor fuerza durante las primeras horas del día martes.

Según el organismo, la probabilidad de precipitaciones supera el 70%. El fenómeno estará caracterizado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, una intensa actividad eléctrica y la caída de granizo en zonas puntuales.

Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 60 y 120 mm, aunque estas cifras podrían verse superadas de forma aislada.

Adiós al calor: fuerte descenso térmico

El ingreso de este sistema frontal traerá el alivio esperado tras más de siete días de calor intenso. Para este martes, se prevé que la temperatura máxima no supere los 25 grados, marcando un quiebre definitivo con la tendencia de la última semana.

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron a la población evitar la circulación innecesaria durante el período de mayor intensidad de la tormenta, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Pronóstico extendido

La inestabilidad comenzará a ceder a partir del miércoles, jornada para la cual ya no se pronostican lluvias y se espera un cielo algo nublado con temperaturas de entre 18 y 25 grados.

Sin embargo, el alivio será transitorio: para el fin de semana se proyecta un nuevo repunte térmico, con máximas que volverán a tocar los 30 grados hacia el sábado y domingo.