Cierra una farmacia céntrica de Corrientes y hay incertidumbre en los trabajadores

La sucursal en Corrientes de la Farmacia Bancaria Ameb cerrará sus puertas y será trasladada a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco.

Se trata de local ubicado sobre calle 9 de Julio, entre San Juan y Mendoza. Fuentes consultadas por El Litoral confirmaron la decisión, aunque no brindaron precisiones sobre la fecha de cierre ni los motivos formales.

Incertidumbre entre los trabajadores

Uno de los principales puntos de preocupación es el futuro de los empleados.

Hasta el momento, no se informó si serán trasladados a la nueva sede, recibirán indemnizaciones o se avanzará con nuevas contrataciones en Resistencia

El hermetismo responde, según pudo saber este medio a la sensibilidad del tema y lo abrupto de la decisión por parte de los niveles superiores.

Contexto económico, posible factor clave

Aunque no hubo confirmación oficial, la decisión se da en un contexto económico complejo a nivel nacional, con aumento de costos operativos y dificultades para sostener estructuras en distintas ciudades.

En ese escenario, el cierre podría responder a una estrategia de reducción de gastos y centralización de servicios.

Una institución con trayectoria en la región

La Farmacia Ameb fue fundada en 1986 en la ciudad de Resistencia y cuenta con una amplia trayectoria en la atención a afiliados del sector bancario.

A lo largo de los años, consolidó convenios con distintas entidades y organismos, brindando cobertura a una importante cantidad de afiliados en la región.

El contraste entre esa estructura histórica y el cierre de la sede correntina refuerza el impacto de la medida en el plano local.

Silencio y cautela

Desde la conducción de la farmacia no se brindaron declaraciones públicas ni detalles adicionales.

La falta de información oficial mantiene abierta la incertidumbre, especialmente en relación con los puestos de trabajo y los plazos de la relocalización.