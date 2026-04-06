Corrientes superó el 80% de ocupación hotelera y registró un fuerte impacto económico

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, la provincia de Corrientes registró un importante movimiento turístico, con una ocupación hotelera que alcanzó el 82%, según datos del Observatorio Turístico provincial.

El informe también reveló un impacto económico total de $5.082.630.627, consolidando al destino como uno de los más elegidos de la región en estas fechas.

Más de 17 mil plazas ocupadas

En total, se registraron 17.329 plazas ocupadas, con una estadía promedio de tres noches. Además, el gasto diario por persona fue estimado en $97.767, lo que refleja el dinamismo del sector durante estos días.

Turismo nacional y presencia internacional

En cuanto a la procedencia de los visitantes, predominó el turismo nacional, con viajeros provenientes del norte del país —principalmente Salta y Jujuy—, así como de la región Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones y el interior de Corrientes) y de la provincia de Buenos Aires.

También se registró la llegada de turistas internacionales, especialmente de países del Mercosur como Brasil, Paraguay y Uruguay.

Ecoturismo y pesca, entre las preferencias

Respecto a las actividades elegidas, el ecoturismo lideró con un 34%, seguido por las propuestas de sol y playa y pesca, ambas con un 24%. En tanto, el turismo histórico-cultural representó el 18%.

Amplia oferta de actividades

Durante el fin de semana, la provincia ofreció una variada agenda que incluyó recorridos por las siete iglesias, visitas guiadas al Teatro Vera, el festival de la Resurrección en Itatí, el Torneo Apertura de Pesca del Dorado en Paso de la Patria, la Vigilia de la Piedra y la Luz en La Cruz y los Esteros del Iberá, entre otras propuestas.

El clima también acompañó, con condiciones ideales para disfrutar de las playas y actividades al aire libre.

Trabajo conjunto y posicionamiento turístico

Desde el Observatorio Turístico destacaron que estos resultados son fruto del trabajo articulado entre distintos organismos, como el Observatorio Turístico del Municipio de Corrientes, el Corredor Paraná Sur y la Secretaría de Turismo de Ituzaingó.

De esta manera, Corrientes reafirma su posicionamiento como un destino turístico estratégico, impulsado por su diversidad de propuestas y su atractivo natural y cultural durante todo el año.