Amenazan con un paro de colectivos en Corrientes si no se pagan los salarios

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos en la ciudad de Corrientes genera preocupación entre los usuarios del transporte público. El gremio que nuclea a los choferes advirtió este martes que podría haber una interrupción total del servicio si las empresas no cumplen con el pago de salarios que vence este miércoles.

José Luis Sabao, secretario general de Unión Tranviarios del Automotor (UTA) en Corrientes señaló a El Litoral: “Mañana es el cuarto día hábil, es decir, que hasta mañana tienen tiempo de depositar las empresas. En caso de que no lo hagan, vamos a ir a paro el jueves”.

La advertencia pone en alerta a miles de usuarios que dependen diariamente del servicio para trasladarse.

¿Sin colectivos?

De concretarse la medida de fuerza, no habría prestación del servicio de colectivos durante la jornada del jueves, lo que impactaría de lleno en la movilidad urbana y en las actividades laborales y educativas en la capital correntina. Mientras tanto, crece la expectativa por una posible resolución del conflicto en las próximas horas.