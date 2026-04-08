Corrientes recibe al "Primer Viaje Federal UIA Joven 2026"

La provincia de Corrientes se posiciona esta semana como el epicentro del debate productivo joven del país. Durante los días jueves 9 y viernes 10 de abril, recibirá el Primer Viaje Federal UIA Joven del año, una iniciativa de la Unión Industrial Argentina (UIA) que busca federalizar el conocimiento y fortalecer los vínculos entre los empresarios que liderarán el sector en las próximas décadas.

La organización local está a cargo de la Unión Industrial de Corrientes (UICORR), con el soporte del Ministerio de Industria provincial. El encuentro no solo apunta al intercambio de experiencias, sino también a visibilizar el potencial del entramado productivo correntino en el mapa nacional.

Recorrido por el corazón productivo

La agenda de las dos jornadas prevé una inmersión directa en plantas de diversos rubros, desde la producción automatizada hasta la industria textil histórica. Los participantes visitarán:

Tipoitì: la hilandería fundada en 1949, que hoy emplea a más de 450 personas.

Cotex: firma referente del sector textil.

BIO: empresa dedicada a la producción automatizada de bidones de agua.

Arcle: una empresa familiar especializada en la fabricación de baterías.

Además de las fábricas, la comitiva recorrerá el Parque Industrial Santa Catalina, considerado un polo estratégico para la radicación de inversiones, y visitará “La Unidad”, el nuevo espacio de innovación y tecnología levantado sobre la ex unidad penitenciaria de la ciudad.

Liderazgo y red federal

El propósito de estos viajes, que la UIA Joven desarrolla en distintos puntos de Argentina, es consolidar una red de líderes industriales que conozcan de primera mano las asimetrías y fortalezas de cada región.

Para Corrientes, ser la anfitriona de la primera edición de 2026 representa una oportunidad para exhibir su capacidad productiva y el crecimiento de su ecosistema empresarial frente a referentes de todo el país.