Corrientes: la Unne y el Gobierno lanzaron un proyecto contra la resistencia antimicrobiana

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) presentó en Corrientes el proyecto de extensión universitaria “Antibióticos bajo la lupa”, que busca frenar la Resistencia Antimicrobiana (RAM). La iniciativa combina formación de voluntarios, intervención territorial y trabajo interdisciplinario en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Resistencia Antimicrobiana: un problema que debe ser tratado

La propuesta propone abordar la RAM, que se produce cuando bacterias, virus, hongos o parásitos sobreviven a medicamentos que antes los eliminaban. Según datos globales, esta problemática causa más de 1,27 millones de muertes por año y podría alcanzar los 8 millones hacia 2050 si no se adoptan acciones concretas.

El acto de presentación del proyecto se realizó en el Salón Verde de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Fabiana Cipolini Galarza; y la directora del proyecto, Valeria Amable.

Durante 2026, el proyecto prevé trabajar en colegios, fortalecer la capacitación docente y consolidar una red de actores comunitarios. El objetivo es formar estudiantes como referentes en la prevención de la resistencia antimicrobiana. Para esto, se buscará fomentar la creatividad y la producción comunicacional mediante herramientas como murales colaborativos y recursos digitales.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de doce meses mediante formación, acción y evaluación participativa al integrar estrategias de educación dialógica, aprendizaje-servicio y co-construcción del conocimiento. “Aspiramos a que sea una experiencia transformadora que promueva pensamiento crítico, corresponsabilidad social y cultura del uso racional de antimicrobianos”, concluyó Amable.

Con información de Unne Medios.