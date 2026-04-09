Fiesta Nacional del Surubí 2026: confirmaron la grilla con Kapanga, La Joaqui y El Polaco

Uno de los eventos más convocantes del país, iniciará a fin de mes en Goya y durante cinco noches la 49° Fiesta Nacional del Surubí recibirá a miles de visitantes. La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) confirmó la grilla oficial de artistas que van desde una noche de chamamé y peña de pescadores al pop, rock, cumbia y música urbana.

Grilla completa

La programación refleja una propuesta diversa que busca integrar generaciones y estilos musicales en el escenario mayor “Juan Melero”, combinando distintos géneros. La apertura será el miércoles 29 de abril con la presentación de La Mosca, una banda que promete un show cargado de nostalgia y energía.

El jueves 30 estará dedicado al chamamé con la tradicional Peña de Pescadores, donde se presentarán Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé, en una noche atravesada por la identidad cultural de la región.

El viernes 1 de mayo será el turno de la elección de la Reina Nacional del Surubí, con un giro hacia los sonidos actuales de la mano de La Joaqui, en una propuesta pensada para el público joven.

El sábado 2 combinará fiesta y emoción con los shows de Kapanga y Coti Sorokin, mientras que el gran cierre, el domingo 3 de mayo, estará a cargo de El Polaco, quien pondrá ritmo de cumbia a la despedida de una semana que promete ser inolvidable.

La Fiesta Nacional del Surubí reafirma así que no solo es pesca, sino también cultura, identidad y encuentro, consolidándose como un espacio donde la música vuelve a ser protagonista para reunir a familias, amigos y turistas de todo el país.