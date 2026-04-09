Día de la Cardiología: cuáles son el mes y el día de la semana que ocurren más infartos

El vertiginoso ritmo de la vida actual y los hábitos que eso acarrea conforman un cóctel en cuya espuma flota el riesgo de enfermedades cardíacas. A partir de esa síntesis el director Ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, aportó una serie de claves sobre el cuidado del corazón, este jueves en diálogo con el canal de streaming de El Litoral.

Este 9 de abril se conmemoró en la Argentina el Día de la Cardiología, en homenaje a la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología, ocurrida en 1937. Vallejos ofreció un reportaje al programa "O sea, digamos..." y trazó una pauta clara sobre la importancia del cuidado de la salud cardíaca, donde ancló por último en una enseñanza aportada por una eminencia de esta especialidad en el país, como lo fue el doctor René Favaloro.

"No puede ser que sigamos dándonos cuenta de lo que vale la gente o las instituciones cuando las perdemos y a Favaloro lo empezamos a valorar cuando se mató", sostuvo el directivo y remarcó que "sería bueno que los correntinos nos demos cuenta de lo que hemos sido capaces de construir los propios correntinos y de lo que somos capaces de hacer cuando gestionamos las cosas bien, es bueno que lo sigamos cuidando ahora y no cuando lo perdemos".

Sobre la base de un diagnóstico de la realidad de la salud cardíaca, el especialista destacó que "si antes conocíamos que alguien se infartaba a los 70 años, ahora esto puede ocurrir entre los 40 y los 50".

Tres pautas sobre el infarto

En ese sentido, destacó tres pautas:

-Agosto es el mes del año en el que más infartos se registran.

-Lunes es el día de la semana de mayor prevalencia de los infartos.

-La mayoría ocurre entre las 5 y las 8 de la mañana.

Vallejos explicó que se trata de estadísticas, pero ofreció una muestra clara de que el impacto de los infartos en la sociedad actual es grande: el Instituto de Cardiología tiene un nivel de ocupación del 120 por ciento en sus camas de emergencia, lo que indica una demanda equivalente a más de un paciente por cada una unidad de atención por día. Es decir, personas que son compensadas, estabilizadas y eventualmente derivadas a otra área o institución, en menos de un día.

Y asimismo, explicó que el concepto de "cama caliente" con el que se evalúa la demanda en los centros de salud tiene establecido un ritmo de al menos el 75 por ciento de ocupación. Pero indicó que el Cardiológico de Corrientes tiene una ocupación superior al 90 por ciento.

Qué hacer

En "O sea digamos..." el directivo médico sostuvo que "los médicos somos máquinas de prohibir", pero la solución a una experiencia clínica que puede ser restrictiva de hábitos como la comida y la bebida, dijo, es "el equilibrio".

Aconsejó en ese sentido acudir a un chequeo cardíaco a partir de los 40 años de edad y sostener equilibrio en aquellos gustos que podrían reflejarse con el paso de los años, por ejemplo, el colesterol. Pero fue taxativo a la hora de anular de toda posibilidad de consumo al cigarrillo.

A continuación la entrevista completa