“Yo soy gay, eso les molesta”: adolescente denuncia bullying en un colegio de Corrientes

Un adolescente denunció bullying en el Colegio Secundario Brigadier General Pedro Ferré de la ciudad de Corrientes. El joven contó que presentaron denuncias en la comisaría, notas en el establecimiento educativo, pero que “no hicieron nada” y diariamente vive un calvario.

El adolescente contó que las situaciones de acoso tienen larga data y que pese que, en reiteradas ocasiones lo manifestó en la institución, el problema persiste.

“Yo soy gay y eso les molesta. Una de las preceptoras se dirigió a mí con la palabra ´p´ y el vicerrector habló y dijo que yo me estaba victimizando, que la escuela jamás tomaría ese papel”, expresó al noticiero 9.

“Atenté contra mi vida porque fue horrible que los directivos, adultos que tienen un título pasen por los cursos y prohíban a los chicos que se junten conmigo. Hicimos todas las denuncias por comisaría, juzgado, el Disepa lo supo y no hizo nada”, contó.

“El año pasado fue por el acoso de una chica. En la cual se tomaron la molestia de escuchar a la chica sin escuchar mi parte y empezaron a decir por toda la escuela que yo era un mal alumno y que era un acosador, que iban a hacer lo que pudieran para sacarme de la escuela porque yo era un mal alumno”, continuó su testimonio.

La madre del joven también habló y contó que había presentado una nota a la escuela por el acoso, pero no hicieron caso a su reclamo.