Alertan por presunto fraude a Anses con firmas médicas falsificadas en Corrientes

El Colegio Médico de Corrientes emitió un comunicado este jueves en el que alertó sobre la posible existencia de maniobras fraudulentas que afectarían a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según informaron, estas prácticas consistirían en la presunta falsificación de firmas y sellos de médicos en formularios utilizados para la solicitud de beneficios sociales.

Desde la entidad señalaron que la situación reviste una “gravedad institucional”, ya que no solo compromete recursos públicos, sino también el nombre, la matrícula y la responsabilidad profesional de los médicos involucrados, quienes podrían verse afectados sin haber participado de las maniobras.

Ante este escenario, el Colegio dispuso la adopción de medidas inmediatas para relevar información, prevenir nuevos casos y avanzar con las acciones legales correspondientes. En ese marco, se busca esclarecer los hechos y evitar que se repitan este tipo de prácticas irregulares.

Asimismo, se convocó a los profesionales que hayan detectado irregularidades en el uso de su firma o sello, que hayan sido requeridos por autoridades de control o que tengan conocimiento de situaciones similares, a comunicarse de manera urgente y confidencial con la institución.

¿Con quién comunicarse en caso de detectar irregularidades?

Para canalizar la información y brindar asesoramiento legal, se pusieron a disposición los letrados Martín E. Vilalta Tel.: 379 4 226911 y Andrea M. Quincose Vilalta – Tel.: 379 4 238269. Desde el Colegio Médico reiteraron su compromiso con el ejercicio ético de la profesión, la defensa de sus asociados y la colaboración activa con las autoridades para el esclarecimiento del caso.