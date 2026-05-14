Se extienden los beneficios: llegó Hot Week a Tienda MÁSBanCo

Luego de una campaña exitosa de Hot Sale, el Banco de Corrientes continúa acercando beneficios y oportunidades a sus clientes sumándose al Hot Week con Tienda MÁSBanCo, vigente desde el 14 hasta el 17 de mayo.

Con el objetivo de que más usuarios puedan seguir aprovechando estos beneficios, la propuesta fue extendida durante este período, permitiendo que sus clientes accedan hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, además de envíos gratuitos en artículos seleccionados.

La propuesta estará disponible hasta el domingo 17 de mayo a las 23:59, con ofertas destacadas en múltiples categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, belleza y juguetería, entre otras.

Además, quienes cuenten con puntos acumulados podrán utilizarlos para obtener un ahorro adicional en sus compras.

Sorteo exclusivo de Tienda MÁSBanco

Como parte de la iniciativa, el Banco de Corrientes lanzó un sorteo especial en la previa del Mundial, que se extenderá hasta el 7 de junio inclusive.

Por cada compra de $100.000 o más, los clientes suman una chance para participar por dos televisores Samsung de 65 pulgadas o camisetas oficiales de la Selección Argentina, agregando un incentivo extra a cada compra.

Para aprovechar todas las promociones, los usuarios deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar con su usuario de Más BanCo o Banca Web. Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos con QR a través de MODO.