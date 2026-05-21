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Tres correntinos ganaron más de $10 millones en el Quini 6

Los apostadores acertaron en el sorteo del Siempre Sale.

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 09:55

La provincia de Corrientes volvió a tener ganadores en el Quini 6. En los últimos sorteos del Siempre Sale realizados ayer, tres apostadores resultaron beneficiados con más de $10.000.000 cada uno.

Los tickets premiados fueron vendidos por la agencia Nº 466 de Berón de Astrada, la agencia Nº 190 de Curuzú Cuatiá y la agencia Nº 298 de Goya. Los ganadores se llevaron $10.576.473.

De esta manera, la suerte volvió a repartirse en distintas localidades correntinas a través de una de las modalidades más populares del Quini 6.

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