Tres correntinos ganaron más de $10 millones en el Quini 6

La provincia de Corrientes volvió a tener ganadores en el Quini 6. En los últimos sorteos del Siempre Sale realizados ayer, tres apostadores resultaron beneficiados con más de $10.000.000 cada uno.

Los tickets premiados fueron vendidos por la agencia Nº 466 de Berón de Astrada, la agencia Nº 190 de Curuzú Cuatiá y la agencia Nº 298 de Goya. Los ganadores se llevaron $10.576.473.

De esta manera, la suerte volvió a repartirse en distintas localidades correntinas a través de una de las modalidades más populares del Quini 6.