Corrientes lanza operativos integrales en los barrios: dónde y cuándo empiezan

El Gobierno de Corrientes pondrá en marcha este sábado un operativo integral en el barrio Doctor Montaña, entre la avenida Antonio Terraes y la calle 510. La iniciativa comenzará a las 9 y reunirá a varias áreas para ofrecer servicios, asesoramientos y respuestas rápidas.

Mediante la coordinación de la Secretaría General de la provincia, participarán equipos de Salud Pública, Desarrollo Social, Registro Civil y del Instituto de Previsión Social (IPS). Además estarán el Idercor y el Ente Regulador de Agua y Cloacas (Aosc). Se ofrecerán servicios gratuitos y actividades de acompañamiento comunitario.

Servicios y actividades disponibles

Los vecinos podrán acceder a atención médica general para adultos y niños, vacunación, enfermería, electrocardiogramas, obstetricia, análisis de laboratorio y testeos de infecciones de transmisión sexual. También habrá un espacio veterinario para el cuidado de mascotas.

Por otro lado, Ministerio de Desarrollo Social implementará el programa “Yakarú Porá” y brindará asesoramiento en violencia de género, diversidad, programas de empleo, entrega de kits igualitarios y servicio de barbería. Además, el Registro Provincial de las Personas realizará trámites de DNI, mientras que el IPS atenderá consultas previsionales y gestión de expedientes relacionados con jubilaciones y pensiones.

Del mismo modo, Aosc recibirá reclamos y consultas sobre los servicios de agua y cloacas, e Idercor desarrollará la charla “Sembrando Futuro”, con entrega de semillas y propuestas de producción familiar. Además, la jornada incluirá acciones de concientización sobre seguridad vial y ciudadana.

Cronograma de próximos operativos

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos operativos buscan consolidar una presencia territorial más cercana y adaptar las respuestas del Estado a las necesidades de cada comunidad.

La próxima jornada está prevista para el 30 de mayo, con actividades en San Carlos por la mañana y en Garruchos por la tarde.