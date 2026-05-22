Santiago Farizano, el reportero correntino que trabaja en un campo de refugiados en Grecia

Santiago Farizano es un reportero gráfico que desde Corrientes emigró hace 26 años a Europa, donde desarrolla su carrera profesional en un medio de prensa del País Vasco. Allí reside aunque reparte sus horas de labor con tareas voluntarias en un campo de refugiados en Grecia a través de una ONG.

Desde la Isla de Lesbos, en la península helénica, Farizano concedió una entrevista a "O sea digamos", el programa del canal de streaming de El Litoral, y ofreció no solo detalles de sus tareas en la contención humanitaria, sino su visión sobre el fenómeno de la inmigración.

El reportero precisó que actualmente sirven 1200 raciones de alimento diarias para personas que llegan a Europa por la puerta de Grecia, provenientes de Asia y de África, huyendo en gran parte de los casos, de catástrofes humanitarias, como las guerras.

Con trayectoria en el periodismo gráfico de Corrientes tras haberse desempeñado en El Litoral, el profesional recordó que una de las coberturas que más recuerda en este punto del planeta fueron las inundaciones de 1998, que afectaron principalmente a Goya y la región sureste de la provincia.

"Hay un punto en común en las situaciones de quienes atraviesan una catástrofe como una inundación y el hecho de perderlo todo por el agua y quienes huyen de sus hogares hacia puntos tan alejados y es la desesperación", indicó Farizano, pero marcó con trazo grueso un matiz.

"Las inundaciones, a pesar de que deja a personas sin nada, un día se termina; la huida de la gente y su llegada aquí parace no tener fin, es como un canilla que gotea", remarcó.

A continuación la entrevista completa.