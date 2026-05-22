Aniversario del Hospital Vidal: emotivo homenaje a tres médicas pioneras de Corrientes

El Hospital "Dr. José Ramón Vidal" celebró este viernes sus 99 años de vida institucional con un emotivo acto central que sirvió como caja de resonancia para ratificar el rumbo de la política sanitaria en la provincia de Corrientes.

La ceremonia combinó la colación de grado de los nuevos profesionales que culminaron sus residencias médicas con un fuerte homenaje a tres destacadas facultativas que marcaron la historia de la medicina en el Nordeste argentino (NEA).

El cónclave institucional estuvo presidido por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; el intendente capitalino, Claudio Polich; el director del nosocomio, Horacio Sotelo, y el decano de la Facultad de Medicina de la Unne, Jorge Daniel Scheinkman.

Durante su alocución, el mandatario provincial ponderó la cobertura y el rol estratégico del Estado correntino en el actual escenario socioeconómico nacional: “El sistema de salud pública hoy contiene el 90% de la población”, remarcó con énfasis.

El "espíritu vidalero" y la vanguardia médica

A su turno, el ministro Emilio Lanari reivindicó la historia viva del hospital y recordó hitos científicos de la institución que muchas veces quedan relegados en el olvido, tales como la realización de los primeros cateterismos en la región y el codesarrollo de la eritropoyetina. En ese marco, el funcionario agradeció el respaldo presupuestario del Ejecutivo y enalteció el característico "espíritu vidalero" que define el sentido de pertenencia de todo su personal.

Por su parte, el director del centro de salud, Horacio Sotelo, dirigió un mensaje directo a los graduados de las áreas médicas y de enfermería, instándolos a no dejarse vencer por la burocracia del dolor.

"Reciben una responsabilidad enorme. Hay que defender la medicina con humanidad, no perder nunca la sensibilidad, no acostumbrarse jamás al dolor y recordar siempre que detrás de cada historia clínica hay una persona esperando ser tratada con dignidad", aconsejó.

Homenaje a tres pioneras de la medicina litoraleña

El momento de mayor emotividad de la jornada se vivió durante la entrega de distinciones especiales a tres médicas que dejaron una huella imborrable en el sistema sanitario de la provincia de Corrientes:

Dra. María Alicia Gómez: Pionera en la infectología moderna del Nordeste. Lideró el combate contra afecciones endémicas y se desempeñó en la primera línea de trinchera durante la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19.

Dra. Graciela Roux: Reconocida cirujana, exdirectora de la institución y profesora universitaria con más de cuatro décadas de trayectoria formando a las nuevas generaciones de profesionales.

Dra. Claudia Steinschutz: Profesional que consolidó el Servicio de Otorrinolaringología fundado originalmente por su padre y que, tras su jubilación, continúa asistiendo y prestando servicios ad honorem para transmitir sus saberes al personal joven.

Nuevos especialistas para el sistema correntino

Hacia el cierre del encuentro, se concretó la entrega de diplomas a los profesionales que finalizaron sus exigentes trayectorias de residencias formativas en el nosocomio de la Capital. Los diplomas fueron entregados por familiares y jefes de servicio.

Los flamantes especialistas corresponden a las áreas de Anestesiología, Clínica Médica, Cirugía General, Cirugía Oncológica, Diagnóstico por Imágenes, Terapia Intensiva, Kinesiología y Fisiatría Intensivista. Asimismo, el sector de Enfermería sumó profesionales con orientaciones específicas en Pacientes Quirúrgicos, Cuidados Críticos del Adulto, General Comunitaria y la sensible área de Oncología y Hemato-Oncológica, reforzando la primera línea de atención en el hospital general de agudos más antiguo de la ciudad.