Un pueblo correntino construirá un nuevo sendero al aire libre cerca su acceso

Loreto se prepara para sumar un nuevo espacio dedicado al bienestar y la recreación de sus vecinos. El intendente de esa localidad Orlando Maidana anunció la construcción de un circuito aeróbico y biosaludable que estará ubicado en cercanías del acceso principal a la ciudad.

El proyecto contempla la creación de un sendero pensado para caminatas, actividades aeróbicas y momentos de esparcimiento al aire libre. Además, contará con equipamiento específico para ejercicios físicos y zonas destinadas al descanso y la recreación.

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Según adelantaron desde la comuna, el objetivo es generar un espacio accesible y seguro que promueva hábitos saludables y fomente la actividad física entre vecinos de todas las edades.

En las últimas horas comenzaron a llegar los materiales necesarios para dar inicio a los trabajos, lo que marca el comienzo de una obra esperada por la comunidad local.

El futuro circuito se convertirá en un nuevo punto de encuentro para familias, jóvenes y adultos que buscan disfrutar de actividades al aire libre en un entorno pensado para la salud y el bienestar.