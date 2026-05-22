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Infraestructura

Un pueblo correntino construirá un nuevo sendero al aire libre cerca su acceso

En las últimas horas llegaron los materiales para iniciar la obra.

Por El Litoral

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 19:53
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Loreto se prepara para sumar un nuevo espacio dedicado al bienestar y la recreación de sus vecinos. El intendente de esa localidad Orlando Maidana anunció la construcción de un circuito aeróbico y biosaludable que estará ubicado en cercanías del acceso principal a la ciudad.

El proyecto contempla la creación de un sendero pensado para caminatas, actividades aeróbicas y momentos de esparcimiento al aire libre. Además, contará con equipamiento específico para ejercicios físicos y zonas destinadas al descanso y la recreación.

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Según adelantaron desde la comuna, el objetivo es generar un espacio accesible y seguro que promueva hábitos saludables y fomente la actividad física entre vecinos de todas las edades.

En las últimas horas comenzaron a llegar los materiales necesarios para dar inicio a los trabajos, lo que marca el comienzo de una obra esperada por la comunidad local.

El futuro circuito se convertirá en un nuevo punto de encuentro para familias, jóvenes y adultos que buscan disfrutar de actividades al aire libre en un entorno pensado para la salud y el bienestar.

 

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