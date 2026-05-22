Esquina celebró a Santa Rita de Casia con miles de fieles y una emotiva procesión

Una de las jornadas más emotivas y multitudinarias del calendario religioso con la celebración de la fiesta patronal en honor a Santa Rita de Casia se celebró este viernes en Esquina. Miles de fieles y peregrinos participaron de las distintas actividades litúrgicas y comunitarias organizadas para rendir homenaje a una de las advocaciones más veneradas por la comunidad esquinense.

La celebración comenzó a la medianoche con el tradicional repique de campanas en el santuario local, marcando el inicio oficial del día patronal. En un clima cargado de emoción y espiritualidad, la imagen de Santa Rita saludó al pueblo y posteriormente se realizó una misa especial que reunió a cientos de vecinos.

Inicio de las celebraciones

A las 00:00, los devotos participaron de la bendición y de los distintos ritos religiosos que dieron apertura a la festividad central. Finalizada la ceremonia, las familias compartieron el tradicional brindis comunitario en el atrio del templo, en un gesto de encuentro y fraternidad que se repite año tras año.

Las actividades continuaron durante la madrugada y la mañana con sucesivas celebraciones litúrgicas iniciadas a las 5. El programa central incluyó además la misa principal de las 10 y el tradicional almuerzo comunitario previsto para las 12.30 en el club Sociedad Sportiva Esquinense, según precisó Actualidad Esquina.

Durante la tarde se desarrolló la exposición de las venerables reliquias y la bendición de objetos religiosos, uno de los momentos más esperados por los fieles. A las 16 tuvo lugar la solemne procesión por las calles de la ciudad, acompañada por una multitud que manifestó su fe con cánticos, oraciones y muestras de devoción.

La jornada concluyó con la misa de clausura y un homenaje musical que puso el broche final a una intensa celebración patronal que cada año convoca a personas de distintos puntos de la región.

La fiesta de Santa Rita de Casia se consolida como una de las expresiones de fe más importantes del sur correntino y reafirma el fuerte vínculo espiritual y cultural que une a la comunidad de Esquina con su patrona.