Corrientes: desapareció una obra del Gauchito Gil enviada a ArteCo y ofrecen recompensa

El artista Marcos López comunicó a través de sus redes sociales la desaparición de una de sus obras mientras era trasladada hacia Corrientes, donde debía formar parte de ArteCo 2026.

Según relató, la pieza extraviada es una fotografía del Gauchito Gil de aproximadamente un metro por un metro y medio, que viajaba junto a otras 50 obras dentro de un flete rumbo al evento cultural.

“Cuando llegó el flete a Corrientes, la obra había desaparecido”, expresó el artista, quien aseguró desconocer qué ocurrió durante el traslado.

En su publicación, López enumeró distintas hipótesis sobre el faltante: desde un posible robo, hasta un accidente durante el transporte o incluso una reflexión cargada de simbolismo vinculada a la figura del Gauchito Gil.

Piden colaboración y ofrecen recompensa

Ante la desaparición de la obra, el artista realizó un pedido dirigido especialmente a personas de Entre Ríos y Corrientes, solicitando cualquier dato que permita localizar la pieza.

“Si alguien sabe algo del paradero de la obra, por favor comuníquese con nosotros. Recompensaremos”, sostuvo.

Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición ni si se realizó una denuncia formal.