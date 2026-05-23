La nafta aumentó 46% en los últimos cinco meses en Corrientes

Cargar combustible en Corrientes se convirtió en un verdadero desafío para el bolsillo durante los primeros meses de 2026. Entre enero y mayo, la nafta súper de YPF acumuló un aumento cercano al 46%, al pasar de $1.419 por litro a aproximadamente $2.053, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo y la presión impositiva.

La escalada no solo impactó en los automovilistas particulares. También comenzó a trasladarse a distintos sectores de la economía cotidiana, desde el transporte y la logística hasta el precio final de productos y servicios que dependen del movimiento constante de mercaderías.

El año comenzó con incrementos graduales, pero constantes. Durante enero y febrero ya se advertía una tendencia alcista en las pizarras. Para finales de enero, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet) ubicó a Corrientes como una de las provincias más caras para cargar combustible: la nafta súper rondaba los $1.682, mientras que las variedades premium superaban ampliamente esa cifra.

Sin embargo, el salto más fuerte llegó en marzo. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente generó un fuerte impacto en el valor internacional del barril de petróleo crudo y eso tuvo una repercusión inmediata en Argentina. En Corrientes, las estaciones de servicio comenzaron a remarcar rápidamente los precios y la nafta súper de YPF quedó al borde de los $2.000 por litro hacia el 27 de marzo.

En algunas banderas privadas, como Shell, los valores incluso superaron esa barrera psicológica antes de terminar el mes. El incremento provocó preocupación entre conductores y sectores productivos, especialmente porque el combustible es uno de los principales costos operativos para el transporte y la distribución.

Durante abril, el Gobierno nacional intentó amortiguar el impacto mediante la postergación parcial de una actualización de impuestos a los combustibles. La medida buscó evitar un traslado todavía mayor de la suba internacional del petróleo a los surtidores. Eso permitió una breve etapa de relativa estabilidad en las estaciones de servicio.

Pero el alivio duró poco. El 1 de mayo comenzó a regir una actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Como consecuencia, las estaciones de Corrientes volvieron a remarcar los precios durante la primera semana del mes y la nafta súper terminó consolidándose alrededor de los $2.053 por litro en YPF.

Con el invierno acercándose y sin señales claras de una baja sostenida en el precio internacional del crudo, el panorama genera incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses. Mientras tanto, cada visita a la estación de servicio representa un gasto cada vez más difícil de afrontar para miles de correntinos.