El 28 de julio de 1929 se producía la Fundación de Pedro R. Fernández. El pueblo se creaba con el auspicio del gobernador de entonces doctor Benjamín González, cuyos ministros eran: de gobierno, el doctor Ercilio Rodríguez y de Hacienda e Instrucción Pública Rafael Lubary.

El clima político no era el mejor para fundar un pueblo, desde el año 1927 en Corrientes se agitaba el clima político ante la proximidad de los comicios para elegir diputados nacionales y renovar la Legislatura. El Pacto logró 5 bancas, los radicales personalistas 2 y una los radicales antipersonalistas. En cambio las 4 bancas de senadores que se renovaron correspondieron una a cada partido. Yrigoyen se aprestaba a dar batalla por la presidencia de la nación y los “antipersonalistas” proclamaban la fórmula Leopoldo Melo-Vicente Gallo. Un fin de año agitado le deparaba a Corrientes, el histórico pacto se rompe, al menos en parte, y al entrar el año 1928 las alternativas políticas marcan nuevos caminos al andar de los partidos.

El autonomismo se acerca al radicalismo antipersonalista y forman, con los liberales “pactistas”, es decir los que seguían en el gobierno, un frente electoral.

Guerra cerca de Corrientes - A pocos kilómetros de nuestra provincia, conmovía una guerra desatada entre hermanos por viejas controversias de límites: tomaban las armas Bolivia y Paraguay. Y como si fuera poco el pueblo Pedro R. Fernández, se inaugurará bajo una Intervención Federal, ya que el 24 de abril de 1929 la determina por decreto EL presidente Yrigoyen. Consta en el acta de fundación que "con el auspicio del gobierno provincial se inaugura el Pueblo y Colonia Dr. Pedro R. Fernández en la Estación del Ferrocarril Nacional del Noreste Argentino “Manuel Florencio Mantilla".

El nombre fue impuesto en homenaje a quien fuera vicegobernador de la provincia durante el gobierno del curuzucuateño doctor José Rafael Gómez. La población y colonia "Dr. Pedro R. Fernández" rodea a la estación ferroviaria que con el nombre de Estación San Diego, se había inaugurado el 10 de julio de 1898 cuando era gobernador de la provincia el liberal doctor Juan Esteban Martínez. Posteriormente, en homenaje al historiador y Senador Nacional correntino doctor Manuel Florencio Mantilla, fue cambiada su denominación, el 28 de julio de 1925. La Estación Mantilla del Ferrocarril del Noreste Argentino está en la línea de Monte Caseros a Corrientes y allí nace el ramal a la ciudad de Goya.

El pueblo y Colonia están en la 1ra. Sección del departamento de San Roque. El homenaje al doctor Mantilla en esta Estación se debe a que este correntino, junto a otras destacadas figuras nacionales como el doctor Isaac Chavarría, Felipe Yofre y diputados y senadores nacionales por Corrientes, impulsaron y lograron con éxito, el 23 de octubre de 1896, la sanción de la Ley 1.891 que dio origen al Ferrocarril Nord Este Argentino.

Por dicha ley se concedió a la firma Juan E. Clark la construcción de un ferrocarril que saliendo de Monte Caseros debía contar de dos líneas férreas: una a Posadas y la otra a San Roque. La acción patriótica de los nombrados legisladores había roto el frente único de intereses privados que retardaban el ferrocarril en Corrientes, reteniendo el ramal en Monte Caseros.

La construcción de la línea férrea y la propia estación trajo mucha mano de obra y esto hizo a la vez que se aglomeren alrededor de la Estación haciendo necesario el trazado del pueblo. En esta oportunidad el doctor Pedro R. Fernández cedió las parcelas, donando algunos lotes para la edificación de escuelas, iglesias, plazas y otros centros cívicos.

En la inauguración del pueblo, el 28 de julio de 1929, estuvo presente la viuda del doctor Fernández señora Mercedes Gómez de Fernández y su hijo Eduardo Fernández.

La municipalidad fue creada mediante la ley Nº 1092, en virtud del Art. 4º, la que fue sancionada el 9 de agosto de 1946. El primer Presidente de la Comisión Municipal fue Agustín Cortinas. El doctor Pedro R. Fernández fue un eminente político correntino, se destacó como Ministro durante el gobierno del ingeniero Valentín Virasoro (1893-1897) y como vicegobernador de la provincia acompañando al gobernador doctor José Rafael Gómez en 1901. El 16 de julio es el día de La Patrona del pueblo Virgen del Carmen. Anualmente se realiza el Festival del Yatay en los primeros días de febrero, organizado por el Grupo Cultural Chamigo.

Narra el libro “Crónicas Goyanas” de Silvia Álvarez Speroni que, “María del Rosario había nacido en Corrientes el 15 de febrero de 1920. Su mamá, María Victoria, era la hija mayor del doctor Pedro R. Fernández y de Mercedes Claudia Gómez.

María Victoria y Benjamín se conocían desde chicos siendo las estancias de sus familias linderas en los campos de San Roque. De los Díaz Colodrero “El yacaré” y de los Fernández “San Diego”. En estas tierras donadas por Pedro R. Fernández se levantó el pueblo de “San Diego”, que lleva hoy su nombre.”

Pedro R. Fernández, también conocida como Estación Manuel Florencio Mantilla por la estación de ferrocarril del lugar, es una localidad argentina, ubicada en el departamento San Roque de la Provincia de Corrientes. Antiguamente hacia el año 1.889 este lugar se llamaba Oratorio De Rolón. Estas tierras fueron donadas por el Dr. Pedro Ramón Fernández y en ellas se levantó el pueblo “San Diego” denominada de esa manera la estancia de la familia Fernández.

La población fue asentándose en las inmediaciones de las vías por donde transitaba el ferrocarril, en la estación que primeramente también se denominó “San Diego” y luego “Manuel Florencio Mantilla” desde el año 1.925, el nombre que hasta hoy nos identifica y nos perpetúa en las letras de la canción “Cielo de Mantilla”.

El 28 de julio de 1.929 se procedió a inaugurar el pueblo y colonia Pedro R. Fernández, en la 1ª sección del departamento de San Roque fundados por la Sra. Mercedes Gómez de Fernández y por su hijo Sr. Eduardo Fernández, por iniciativa y auspicio del entonces talentoso y culto gobernador de la Provincia Dr. Benjamín González.

Su nombre original era San Diego, luego mutó en Pedro R. Fernández. El nombre de Estación Mantilla lo debe a Manuel Florencio Mantilla, político correntino que promovió junto con otros legisladores la instalación del ramal de ferrocarril que hoy pasa por la localidad.

La Estación se llama "Manuel Florencio Mantilla" y fue el principal progreso de la localidad, la privatización afectó a la sociedad y el traslado de los habitantes. La Estación formaba parte del ferrocarril del nordeste Argentino en la línea de Monte Caseros a Corrientes, los diarios de la época reflejaron la expectativa generada por la noticia de la inauguración, por ejemplo el diario El Litoral, en su edición del 8 de junio de 1898 anunciaba: “en los primeros días del presente mes deben unirse los rieles que se están colocando de Saladas al sur y de Mercedes al norte. Habrá entre estos dos puntos las estaciones siguientes: San Roque, enfrente del pueblo del mismo nombre, San Diego en el campo del Dr. Pedro R. Fernández, situado en un paraje al borde de una lagunita circundada de espesos bosques de palmar; Lucero en la vecindad del Paso del Lucero al norte del Río Corrientes y el Dr. Yofre en los montes del Paiubre...”

Finalmente, en 1911, en el mes de febrero se habían completado las obras del ramal Goya, estación San Diego. Este ramal correspondía al Km. 371 de la línea general. El nombre de Manuel F. Mantilla le fue dado por resolución del M.O.P. el 28 de julio de 1925.

Censo nacional - Actuó como director el señor Diego de la Fuente, resultamos ser 4.044.911 los habitantes en todo el país. Hubo 45 mil mujeres más que hombres. En la Capital Federal el porcentaje de extranjeros llegó al 52% y en la provincia de Buenos Aires al 31%. Sobresalía en el país la Revista Yurú Peté. La única fuente periodística de calidad, hecha en Corrientes y difundida en todo el país.

1901.- Convención del Partido Liberal de Corrientes Se efectúa el 8 de enero en la ciudad de Mercedes para iniciar el camino de la elección de una fórmula que lo represente en las próximas elecciones. Tras largas deliberaciones proclamaron el binomio José Rafael Gómez - Pedro R. Fernández. El famoso médico y Ministro de Julio Argentino Roca se casó en Corrientes con su comprovinciana Mercedes Fernández: de cuyo matrimonio nació Leonor Fernández, quien contrajo enlace con Raymundo Robustiano Meabe Fernández, entrelazándose así dos tradicionales familias, cuyo hijo Ernesto, al igual que su padre, tuvo una destacada actuación en el sector agropecuario y político. De este matrimonio conformado por Ernesto Luis Meabe y Ana Fernández Reguera, nacieron dos políticos correntinos notables del siglo XX, Ernesto y Raymundo Meabe.

FUENTE Juan Carlos Raffo y Mónica Vicentín. (Revista YURÚ PETÉ).