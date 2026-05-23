Corrientes: más de 17 CDI celebraron la Semana de Mayo con actos patrios

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llevó adelante el viernes un acto patrio en el Parque Mitre, donde los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) celebraron la Semana de Mayo con actividades alusivas a la fecha, representaciones históricas y propuestas recreativas destinadas a niñas, niños y familias.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Un mensaje detenido en el tiempo” y fue organizada por la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Durante el encuentro se buscó fortalecer los valores patrios, promover la participación comunitaria y acercar a los más chicos a la historia argentina.

En el acto participaron niñas y niños junto a docentes, padres y tutores, resaltando el rol que cumplen los CDI en distintos barrios de la capital correntina como espacios de aprendizaje, cuidado, contención y desarrollo en la primera infancia.

Como cierre de la actividad, los distintos centros realizaron representaciones vinculadas a la Revolución de Mayo, además de propuestas preparadas por alumnos y docentes.

Entre ellas hubo ambientaciones con estatuas vivientes de personajes coloniales, símbolos patrios y escenas tradicionales, con el objetivo de enseñar sobre identidad cultural y memoria histórica desde edades tempranas.

Desde la organización remarcaron que la celebración buscó honrar los valores patrios a través de la mirada de las infancias, entendiendo que “la patria se construye día a día en cada gesto de respeto, en cada canción y en cada bandera que ondea con orgullo”.

El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, quien destacó la tarea de docentes y equipos educativos en la formación de niños y niñas.

Durante su discurso, valoró la vocación de quienes trabajan en la enseñanza y pidió unir esfuerzos para promover “el bienestar de niñas y niños y la unión de todos los argentinos”, al sostener que “la patria somos todos”.

Además, reconoció el acompañamiento de padres y familias en los procesos de crecimiento y aprendizaje.

Los CDI que participaron fueron: Anahí, Ará Porá, Aventuras en Pañales, Grillito Saltarín, Mamá Margarita, Mamita, Mi Dulce Bebé, Mi Pequeño Hogar, Mis Ositos, Niño Feliz, Ñande Roga, Padre Mujica, Rayito de Luz, Rosa Guarú, San Jorge, San Juancito y Tambor de Tacuarí.