Tras varios días de frío, Corrientes tendrá una semana más templada

Después de una semana marcada por el frío intenso y temperaturas mínimas cercanas a los 3°C, el Servicio Metereologico Nacional informó este domingo que Corrientes tendrá una semana con un leve ascenso térmico y condiciones más agradables.

Para este lunes 25 de Mayo, los vientos del sector este favorecerán un ambiente menos frío, con una temperatura prevista entre 14°C de mínima y 22°C de máxima.

En tanto, el martes continuará el tiempo estable con cielos parcialmente nublados y marcas térmicas que rondarán entre los 13°C y 22°C.

El pronóstico indica además que el miércoles podría registrarse uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima de hasta 25°C, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 13°C.

Para el jueves, las condiciones serían similares, con temperaturas estimadas entre 14°C y 22°C, manteniéndose el ambiente templado durante gran parte de la jornada.

Sin lluvias a la vista

De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento no se prevén precipitaciones para Corrientes durante la semana, por lo que se espera una continuidad del tiempo estable tras varios días de bajas temperaturas.