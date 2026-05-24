Acto por el 25 de Mayo en Corrientes: cómo será el desfile, horarios y calles cortadas

El Gobierno de Corrientes dio a conocer cómo será el cronograma oficial para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, una jornada patria que este año prevé una importante convocatoria en la ciudad de Corrientes con actividades protocolares y el tradicional desfile.

La celebración comenzará desde temprano con actos institucionales y religiosos, para culminar con el desfile cívico-militar que reunirá a estudiantes, docentes, fuerzas de seguridad y organizaciones de distintos sectores.

El cronograma oficial del acto por el 25 de Mayo

Las actividades previstas para este lunes serán las siguientes:

08:30 horas: Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo

Izamiento del Pabellón Nacional en la 09:00 horas: Saludo protocolar en el patio de Casa de Gobierno

Saludo protocolar en el patio de 09:30 horas: Solemne Tedeum en la iglesia Nuestra Señora de la Merced

Solemne Tedeum en la iglesia 10:15 horas: Inicio del desfile cívico-militar sobre avenida Costanera General San Martín y avenida 3 de Abril

Cómo será el desfile del 25 de Mayo

Según se informó, para esta edición participarán 32 establecimientos escolares de Corrientes, pertenecientes a distintos niveles educativos.

Además, el operativo contempla la presencia de fuerzas provinciales y federales, junto a otras instituciones locales.

En total, se estima que unas 4.500 personas desfilarán durante toda la mañana, entre alumnos, docentes, efectivos y representantes de diferentes organismos.

El recorrido del desfile abarcará un amplio tramo de la Costanera General San Martín, desde avenida 3 de Abril hasta calle Junín.

Como ocurre cada año, el evento reunirá a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones correntinas, en una de las celebraciones patrias más convocantes de la provincia.

Qué calles estarán cortadas en Corrientes

Debido al operativo especial por los festejos, el Municipio informó que habrá restricciones de circulación y cortes de tránsito en distintos puntos de la capital.

Las zonas afectadas serán:

Avenida Costanera , desde calle 25 de Mayo hasta Pago Largo

, desde calle Junín y Don Bosco

Padre Borgatti , desde Junín hasta avenida 3 de Abril

, desde Junín hasta avenida 3 de Abril Cruces de avenida 3 de Abril y Costanera

Esio Silveira

Lavalle y Boulevard

General Paz y Boulevard

Necochea y Costanera

Las Heras y Costanera

Ante este escenario, desde la organización recomendaron evitar circular por las zonas afectadas, utilizar vías alternativas y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito para prevenir demoras.