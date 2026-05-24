Acto por el 25 de Mayo en Corrientes: cómo será el desfile, horarios y calles cortadas

El Gobierno de Corrientes dio a conocer cómo será el cronograma oficial para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, una jornada patria que este año prevé una importante convocatoria en la ciudad de Corrientes con actividades protocolares y el tradicional desfile.
La celebración comenzará desde temprano con actos institucionales y religiosos, para culminar con el desfile cívico-militar que reunirá a estudiantes, docentes, fuerzas de seguridad y organizaciones de distintos sectores.
El cronograma oficial del acto por el 25 de Mayo
Las actividades previstas para este lunes serán las siguientes:
- 08:30 horas: Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo
- 09:00 horas: Saludo protocolar en el patio de Casa de Gobierno
- 09:30 horas: Solemne Tedeum en la iglesia Nuestra Señora de la Merced
- 10:15 horas: Inicio del desfile cívico-militar sobre avenida Costanera General San Martín y avenida 3 de Abril
Cómo será el desfile del 25 de Mayo
Según se informó, para esta edición participarán 32 establecimientos escolares de Corrientes, pertenecientes a distintos niveles educativos.
Además, el operativo contempla la presencia de fuerzas provinciales y federales, junto a otras instituciones locales.
En total, se estima que unas 4.500 personas desfilarán durante toda la mañana, entre alumnos, docentes, efectivos y representantes de diferentes organismos.
El recorrido del desfile abarcará un amplio tramo de la Costanera General San Martín, desde avenida 3 de Abril hasta calle Junín.
Como ocurre cada año, el evento reunirá a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones correntinas, en una de las celebraciones patrias más convocantes de la provincia.
Qué calles estarán cortadas en Corrientes
Debido al operativo especial por los festejos, el Municipio informó que habrá restricciones de circulación y cortes de tránsito en distintos puntos de la capital.
Las zonas afectadas serán:
- Avenida Costanera, desde calle 25 de Mayo hasta Pago Largo
- Junín y Don Bosco
- Padre Borgatti, desde Junín hasta avenida 3 de Abril
- Cruces de avenida 3 de Abril y Costanera
- Esio Silveira
- Lavalle y Boulevard
- General Paz y Boulevard
- Necochea y Costanera
- Las Heras y Costanera
Ante este escenario, desde la organización recomendaron evitar circular por las zonas afectadas, utilizar vías alternativas y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito para prevenir demoras.