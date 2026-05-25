Unne: charla gratuita sobre economía circular e industria del plástico

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (Fau Unne), a través de la cátedra Taller de Diseño Industrial 2 de la Licenciatura en Diseño Industrial, llevará adelante una nueva actividad en el marco de su Ciclo de Charlas de Diseño, dedicada a los principios de la economía circular y la industria de los plásticos.

La actividad será el jueves 28 de mayo desde las 8 hasta las 10. La modalidad será virtual, la cual contará con la entrega de certificados.

Desde la organización aclaran que se trata de un evento gratuito al cual se accederá con inscripción previa.

La propuesta es organizada por la cátedra a cargo del DI Ignacio Porta y contará con la participación de especialistas invitados que abordarán los desafíos actuales del diseño frente a los modelos productivos, el uso responsable de materiales y la necesidad de repensar los ciclos de vida de los productos.

Matías Fernando Garabello y Romina Tártara

Participarán como disertantes Garabello Matías Fernando, Diseñador Industrial y Docente Universitario, y Romina Tártara, Diseñadora Industrial, Diplomada en Economía Circular y Nuevas Economías, Magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías, y Profesora Titular de Introducción al Diseño de Productos y Diseño de Productos.

La charla propone abrir un espacio de reflexión sobre el rol del diseño industrial en la transición hacia modelos más sostenibles, especialmente en relación con la industria de los plásticos, un sector clave para pensar nuevas estrategias de producción, consumo, reutilización y valorización de materiales.

Desde una mirada que vincula academia, territorio e innovación, la actividad buscará problematizar el diseño de objetos no solo desde su función, sino también desde su raíz técnica, cultural, productiva y ambiental. En este sentido, se pondrá en valor la importancia de integrar saberes, tecnologías y prácticas sostenibles para generar propuestas con mayor valor diferencial y compromiso con el entorno.

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