El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes bancos de niebla en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico por fenómenos de niebla y neblinas persistentes que afectarán a la totalidad de la provincia de Corrientes.

Las condiciones de visibilidad reducida comenzarán a desarrollarse con fuerza durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes, repitiéndose bajo el mismo patrón meteorológico durante las primeras horas del miércoles.

De acuerdo con el informe técnico difundido por el organismo oficial, "el área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", lo que motivó advertencias por parte de las autoridades viales para extremar las precauciones en los accesos urbanos y en los principales corredores viales y rutas nacionales de la región del Litoral.

El pronóstico extendido: del frío al regreso de las lluvias

En lo que respecta a la ciudad de Corrientes, el SMN anticipó una semana con marcadas oscilaciones térmicas y un desmejoramiento de las condiciones hacia el fin de semana.

Para este martes, se proyecta una jornada que iniciará fría, con una temperatura mínima de 11 grados, acompañada por vientos leves provenientes del sector sur con velocidades estimadas en hasta 12 kilómetros por hora. Hacia la tarde, la rotación del viento y la radiación solar permitirán un moderado ascenso térmico, alcanzando una máxima de 22 grados.

La tendencia para la semana: El panorama meteorológico para el miércoles y el jueves prevé un leve incremento en los registros térmicos. Las temperaturas oscilarán en una franja de entre 13 grados de mínima y 25 grados de máxima, manteniendo la nubosidad variable y el ambiente húmedo.

El escenario de estabilidad meteorológica llegará a su fin hacia el cierre de la semana laboral. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional adelantó que para la jornada del viernes se espera el ingreso de un frente de inestabilidad que provocará lluvias y tormentas aisladas en la capital provincial y áreas de influencia, marcando un quiebre en las condiciones climáticas previas al inicio del fin de semana.