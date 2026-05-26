Adopción en Corrientes: buscan hogar para un niño de 11 años

El Poder Judicial lanzó un llamado nacional de adopción en Corrientes para encontrar un hogar a un niño de 11 años. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá.

La iniciativa cuenta con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia. Tiene alcance nacional y busca garantizar el derecho del niño a crecer en una familia que le brinde acompañamiento y un entorno estable para su desarrollo.

La realidad del menor

El chico vive actualmente en el Centro de Atención de la Niñez y Adolescencia “Domingo Savio” de Curuzú Cuatiá. Asiste a cuarto grado de la escuela primaria, practica deportes y participa de diversos talleres.

Desde la institución informaron que el menor posee un buen estado de salud general y asiste a terapia psicológica. Los tutores lo describen como una persona alegre, muy respetuosa y con gran facilidad para generar vínculos afectivos.

Canales de comunicación

Los interesados deben descargar un formulario del Poder Judicial de Corrientes. El documento completo tiene que enviarse por correo electrónico a la dirección institucional [email protected]. También se puede comunicar con [email protected]

El juzgado atiende consultas telefónicas de lunes a viernes, de 7 a 13, al número 03774-423927. También se habilitó la sede del registro en la capital provincial, ubicada en la calle Carlos Pellegrini 917.