Corrientes: realizarán una charla sobre insectos con científicos de la Unne y Conicet

El Instituto de Cultura dio a conocer este martes que investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y del CONICET brindarán una exposición titulada “La Era de los insectos: una historia más antigua que la humanidad”, destinada especialmente a estudiantes secundarios, universitarios y personas interesadas en el mundo natural.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 28 de mayo, desde las 19 horas en el salón auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), en el marco de la tercera edición del ciclo EU!, impulsado por Eudene, la editorial de la UNNE, con acompañamiento del Instituto de Cultura de Corrientes.

Durante la jornada también se realizará la presentación del libro “Entomología I”, una publicación que aborda la biología de distintos órdenes de insectos y su importancia ecológica, ambiental y productiva en la región Nordeste.

Según explicaron desde la organización, la propuesta buscará alejarse del formato académico tradicional para acercar al público al universo de los insectos mediante experiencias interactivas, exhibiciones y espacios de intercambio con especialistas.

Exhibición de insectos reales y observación con microscopios

Uno de los atractivos principales será la exposición de colecciones biológicas con ejemplares reales, además de actividades de observación mediante microscopios y conversaciones abiertas con investigadores.

Los especialistas expondrán sobre el papel fundamental que cumplen los insectos en los ecosistemas y cómo han influido a lo largo de la historia en ámbitos tan diversos como la medicina, la gastronomía, el arte y la industria textil.

Asimismo, explicarán su impacto en la sanidad vegetal, el equilibrio ambiental y la producción regional.

Una actividad gratuita para estudiantes y público general

Desde la organización señalaron que la iniciativa está pensada para toda la comunidad, aunque especialmente orientada a jóvenes estudiantes y personas interesadas en la ciencia y la naturaleza.

La propuesta forma parte de las acciones para acercar el conocimiento científico a la sociedad y mostrar de manera accesible el trabajo que desarrollan investigadores de la UNNE y el CONICET en la región.