Quién es Sofía Peralta, la correntina que se recibió de ingeniera mecatrónica en la Uner

La correntina Sofía Peralta, nacida en la localidad fronteriza de Paso de los Libres, se convirtió oficialmente en la primera mujer egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).

Peralta alcanzó el título de grado tras defender con éxito su Proyecto Final Integrador, desarrollado en coautoría con su compañero Sebastián Re, transformándose ambos además en los primeros profesionales de la cohorte académica que inició sus estudios universitarios en 2020 en pleno confinamiento por la pandemia.

El trabajo de tesis consistió en el diseño de un prototipo de telemetría industrial de vanguardia titulado “Sistema Modular de Telemetría y Gestión de Producción Industrial Aplicado a una Línea de Producción de Cajones de Madera”, el cual fue validado en un aserradero real con asistencia técnica de ingenieros del INTI Concordia.

Innovación para pymes: monitoreo digital sin alterar las máquinas

La propuesta de los flamantes ingenieros ofrece una solución de alto impacto para las pequeñas y medianas empresas madereras del NEA, caracterizadas muchas veces por la obsolescencia tecnológica o la falta de conectividad.

El software y hardware desarrollados permiten recolectar, procesar y visualizar métricas operativas en tiempo real (unidades producidas, tiempos muertos e históricos) desde dispositivos móviles como celulares, tablets o computadoras, facilitando la detección de cuellos de botella en la cadena.

El principal desafío de ingeniería consistió en capturar los datos sin alterar los controladores lógicos programables (PLC) ni modificar los sistemas preexistentes de las plantas.

“En la industria muchas veces se dice que lo que funciona no se toca, así que tuvimos que pensar otra forma de recolectar la información para que el usuario pudiera visualizar toda su producción, tanto del día como histórica, y tener herramientas eficaces para tomar decisiones y mejorar procesos”, detalló Peralta sobre la adaptabilidad del módulo.

Facultad de Ciencias de la Alimentación.

De la virtualidad en Paso de los Libres a los laboratorios de México

La trayectoria de Sofía Peralta sintetiza los desafíos de desarraigo y adaptación de los estudiantes del interior. Iniciando las materias básicas de forma virtual desde Paso de los Libres debido a las restricciones sanitarias de 2020, encontró en la Mecatrónica el nexo ideal entre las ciencias duras y la resolución de problemáticas de automatización.

“Yo no sabía bien qué era la ingeniería hasta que entré a la carrera, pero siempre me gustaron las matemáticas y entender cómo funcionan las cosas”, rememoró.

Durante su recorrido por los claustros de la Uner, Peralta aplicó a programas de movilidad internacional y concretó un intercambio estudiantil de cinco meses en el prestigioso Tecnológico Nacional de México de Celaya.

Aquella experiencia internacional resultó bisagra para su perfil profesional. “Volví sintiéndome mucho más preparada. Me di cuenta de que estaba a la altura y que podía desempeñarme muy bien en cualquier contexto competitivo”, evaluó la ingeniera.

De cara al mediano plazo, los profesionales confirmaron que se encuentran trabajando activamente en el escalamiento de su sistema modular de telemetría. El objetivo es estandarizar los dispositivos para transformarlos en un producto comercializable y llave en mano, capaz de ser transferido a aserraderos y otras industrias manufactureras del corredor del Río Uruguay y el territorio correntino.

Con informaciòn de Radio Uner