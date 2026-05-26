Residencias médicas en Corrientes: egresaron los nuevos profesionales del Hospital Llano

En un acto institucional celebrado en el Hospital "Ángela Iglesia de Llano", se llevó a cabo la colación de los profesionales que culminaron sus residencias médicas 2026, pertenecientes tanto a la institución anfitriona de la Capital como al Hospital “María Auxiliadora” de Saladas.

La ceremonia de fin de ciclo formativo de posgrado estuvo presidida por el ministro de Salud Pública de la Provincia, Emilio Lanari, quien estuvo acompañado por la directora del Hospital Llano, Romina García; la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Nora Ropelato; y el decano de la Facultad de Medicina de la Unne, Jorge Daniel Scheinkman.

Las autoridades ministeriales y académicas coincidieron en destacar el compromiso ético, la solidez técnica y la impronta humanitaria de las cohortes salientes ante el actual escenario de demanda de los servicios públicos.

El mensaje de Lanari: "Confiamos en ustedes lo más importante"

Durante su alocución frente a los flamantes egresados y sus familias, el ministro Emilio Lanari fue tajante respecto a las exigencias que impone la práctica de la medicina moderna y desalentó cualquier tipo de conformismo académico.

“Nunca termina la formación; si un médico piensa que lo sabe todo, está perdido. Los insto a seguir formándose de manera continua. Quiero dar un mensaje muy especial a todos los que se reciben en obstetricia y tocoginecología: confiamos en ustedes lo más importante de la humanidad, que son las mamás y sus niños", enfatizó el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el decano de Medicina, Jorge Daniel Scheinkman, ponderó la articulación estratégica entre la universidad pública y los hospitales escuela de la provincia para garantizar perfiles profesionales integrales.

“El egresado que ingresa como residente no termina de la misma manera; egresa transformado en un profesional con una sólida formación humana y técnica”, analizó el directivo.

La trinchera de la residencia: del cansancio extremo a la empatía

A su turno, la directora del Hospital Llano, Romina García, agradeció formalmente a los residentes por las extensas jornadas de dedicación y entrega hacia los pacientes de la Capital. Sin embargo, el testimonio más elocuente del trayecto formativo en el ámbito de la salud pública estuvo a cargo de la médica residente Angelina Arnaldi, quien describió desde adentro las vivencias de la práctica hospitalaria en el NEA.

"Fue difícil, hubo momentos de cansancio extremo, de dudas y de miedo. Aprendimos a trabajar con angustia y a sostener vidas mientras nos sosteníamos nosotros mismos", confesó Arnaldi en representación de sus compañeros, concluyendo que "el motor siempre fueron los pacientes; ellos nos enseñaron empatía y fortaleza, y que detrás de cada historia clínica hay una familia esperando".

Con esta nueva graduación de especialistas, el Ministerio de Salud Pública busca dar respuesta a las demandas de cobertura especializada en disciplinas críticas, promoviendo la radicación de recursos humanos calificados en las localidades del interior provincial.