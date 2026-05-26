El Gobierno de Corrientes y la Unne firmaron convenios para modernizar la gestión pública

El Gobierno de Corrientes avanza en una estrategia de modernización y fortalecimiento de las políticas públicas mediante nuevos acuerdos con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La iniciativa busca incorporar conocimiento técnico y científico a la gestión estatal para optimizar recursos, evaluar resultados y mejorar la implementación de programas provinciales.

La firma de convenios específicos se realizó en el despacho del rector de la UNNE, Omar Larroza, quien destacó la importancia de trabajar junto al Estado en distintas áreas. “Es una agenda diversa e interesante que nos desafía como universidad, pero nos pone muy contentos también de poder contribuir con las políticas públicas”, expresó.

Turismo: buscarán medir el impacto económico de quienes visitan Corrientes

Uno de los acuerdos fue suscripto con la Secretaría General de la Gobernación y está orientado a brindar formación, asistencia técnica e implementar procesos de calidad para fortalecer el funcionamiento estatal y el sector turístico.

El ministro secretario general, Juan Pablo Fornaroli, explicó que el objetivo es transformar los acuerdos en acciones concretas y generar herramientas para conocer con mayor precisión el crecimiento turístico de la provincia.

“Corrientes comienza a posicionarse como un destino turístico elegido y necesitamos saber cuál es el impacto económico que tiene cada turista que nos visita”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, desde la UNNE remarcaron la necesidad de avanzar en sistemas de certificación y homologación de competencias que permitan responder a estándares internacionales exigidos por mercados como la Unión Europea y Estados Unidos.

Programas sociales, tecnología y evaluación de resultados

Otro eje del trabajo conjunto involucra al Ministerio de Desarrollo Social, con cooperación técnica para fortalecer programas como “Ver para Ser Libres” y “Jakarú Porá 2.0”.

El primero apunta a mejorar la salud visual de la población mediante operativos oftalmológicos, mientras que el segundo busca potenciar la producción agrícola familiar a través de capacitación, asistencia técnica y herramientas digitales para gestión productiva.

El ministro José Irigoyen aseguró que la articulación con la universidad permitirá avanzar hacia políticas sociales con mayor inclusión y oportunidades.

“La política social no es solo asistencialismo, es inclusión, oportunidad e integración”, afirmó.

Además, destacó que uno de los principales aportes de la UNNE será la evaluación del impacto de las políticas públicas, con el objetivo de detectar aciertos y corregir posibles errores en la implementación de programas provinciales.

Vuelven los operativos oftalmológicos para niños

Dentro de las acciones anunciadas, Irigoyen confirmó que desde el 1 de junio volverán los operativos territoriales de atención oftalmológica destinados a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en distintas localidades correntinas.

La iniciativa contará con apoyo del Ministerio de Capital Humano y la participación técnica de la UNNE, con foco en prevención sanitaria y diagnósticos visuales tempranos.

Con estos convenios, la provincia busca fortalecer áreas estratégicas vinculadas al turismo, salud, desarrollo social y producción, incorporando herramientas académicas para medir resultados y mejorar la gestión pública.