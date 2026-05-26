Obispo correntino en el tedeum: la Iglesia pidió diálogo y reconciliación

El obispo auxiliar de Buenos Aires, el correntino Iván Dornelles, participó este lunes del tradicional tedeum por el 25 de Mayo realizado en la Catedral Metropolitana. Durante la ceremonia, la Iglesia reclamó diálogo, encuentro y reconciliación nacional.

El religioso correntino acompañó al arzobispo porteño Jorge García Cuerva, quien encabezó la celebración ante el presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y autoridades civiles y militares.

En su mensaje, la Iglesia llamó a construir “cuatro acuerdos fundamentales” para el país. Entre ellos mencionó el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

Dornelles formó parte del grupo de obispos auxiliares que secundaron al arzobispo durante el oficio religioso desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El prelado es oriundo de General Alvear, localidad correntina ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el sudeste provincial.

Misa para correntinos en La Plata

Por otra parte, monseñor Dornelles celebrará este sábado 30 de mayo una misa destinada a correntinos en La Plata y el Gran Buenos Aires.

La ceremonia religiosa se realizará desde las 17 en la sede del Centro de Residentes Correntinos del Gran La Plata, ubicada en la calle 50 al 1629. Desde la organización señalaron que el encuentro incluirá distintas actividades para la comunidad de la provincia radicada en territorio bonaerense.

Además, se impulsa la posibilidad de que la tradicional Misa Correntina llegue a la Catedral Metropolitana el próximo 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional del Chamamé.