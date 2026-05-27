Corrientes habilita el acceso virtual a audiencias penales: cómo funcionará el sistema

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó un nuevo sistema que permitirá el acceso ciudadano virtual a audiencias públicas del fuero penal. La prueba piloto comenzará el 8 de junio, a cargo de los jueces Josefina González Cabañas y Liz Ascona. La implementación será progresiva y se evaluará con distintas etapas, en una política de mayor transparencia institucional.

El proyecto “Acceso Ciudadano a Audiencias Judiciales” fue formalizado mediante el Acuerdo N° 06/26 y prevé que la ciudadanía pueda observar determinadas instancias a través del sitio oficial del Poder Judicial. El objetivo es acercar el funcionamiento del sistema acusatorio a la sociedad.

Acceso y funcionamiento

El sistema permitirá el ingreso como observador mediante un enlace de videoconferencia disponible en la agenda pública del Poder Judicial.

Los ciudadanos ingresarán con cámara y micrófono deshabilitados

No podrán intervenir ni interactuar durante las audiencias

El acceso estará limitado a audiencias públicas del fuero penal. Esto significa que quedan excluidos casos sensibles como violencia de género, delitos sexuales y procesos con menores de edad.

Desde la Oficina Judicial (Ofiju) se realizará un registro estadístico de participación para medir el alcance del sistema. No se recopilarán datos personales sensibles de los asistentes.

Implementación gradual

El plan de apertura se desarrollará en cuatro etapas.:

Audiencias de garantías

Instancias de revisión

Juicios

Audiencias de Ejecución y del Superior Tribunal de Justicia

En la etapa de juicios, el acceso se limitará a momentos específicos como alegatos de apertura, clausura y lectura de sentencia.

Con esta medida, el Poder Judicial busca fortalecer la transparencia, modernizar el acceso a la información judicial y promover una mayor participación ciudadana en el sistema penal.