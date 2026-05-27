Turismo en Corrientes: impulsan créditos del CFI para la microrregión de los Esteros

La localidad de Mercedes albergó un encuentro estratégico de la mesa técnica de la microrregión Iberá, encabezado por el ministro de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard, el intendente local, Víctor Cemborain, y directores de turismo de diez comunas de la zona centro y norte.

Durante la jornada de trabajo, que responde a los ejes de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, se analizaron herramientas de financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se unificaron criterios para avanzar en capacitaciones, fortalecimiento de servicios y el diseño de circuitos integrados públicos y privados.

Encuentro federal e intermunicipal en el Concejo Deliberante

El recinto del Concejo Deliberante del municipio de Mercedes sirvió de escenario para la continuidad de las mesas técnicas sectoriales que lleva adelante el Ministerio de Turismo de la Provincia. La apertura formal de la jornada estuvo a cargo del binomio ejecutivo local, compuesto por el intendente Víctor Cemborain y el viceintendente Martín Díaz, quienes oficiaron de anfitriones junto a la responsable de la cartera turística mercedeña, Daiana Cabrera.

La convocatoria técnica logró una masiva adhesión regional, sumando en una mesa horizontal a los funcionarios de turismo y directores de áreas de los municipios de:

Zona de influencia directa: Chavarría, San Roque, Carlos Pellegrini y Concepción del Yaguareté Corá.

Corredor norte y centro: San Miguel, Saladas, Loreto, Caá Catí y Mburucuyá.

De la jornada participaron activamente concejales locales y miembros de la Cámara de Turismo de Mercedes, consolidando la articulación del sector público con las inversiones del ámbito privado de la región litoraleña.

Líneas de crédito del CFI e intercambio de experiencias

El titular de la cartera de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard, remarcó que estas instancias en el territorio responden directamente a las premisas de descentralización y federalismo fijadas por el Gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El ministro acentuó la relevancia de que los municipios evacúen dudas técnicas y se nutran de mecanismos prácticos para dinamizar sus economías locales.

“Lo importante es que puedan ponerse en contacto todas las áreas técnicas, que evacúen todas las dudas, que sumen conocimiento y reúnan herramientas sobre todo. Por ejemplo, surgen herramientas para el financiamiento del sector mediante el CFI y otras entidades crediticias, también sumando algunos vínculos para poder brindarle al sector; así que creo que este tipo de espacios de discusión, intercambio de ideas y experiencias son muy importantes”, argumentó sólidamente el funcionario provincial.

Por su parte, el jefe comunal mercedeño, Víctor Cemborain, celebró los alcances del debate logrados en el recinto, poniendo de manifiesto que la única vía de consolidación para la marca Iberá es el tratamiento conjunto de las problemáticas y metas comunes que posee la región del centro provincial.

Circuitos integrados y agenda de eventos conjunta

A lo largo de la tarde de trabajo de este miércoles 26 de mayo, cada uno de los representantes municipales expuso un diagnóstico de situación de sus portales de acceso a los esteros y presentó carpetas de proyectos para articular de manera directa con la Provincia.

Tras el debate y el intercambio de experiencias, los equipos técnicos sellaron un documento de conclusiones orientadas a sostener una agenda de eventos unificada para evitar la superposición de fechas, diseñar circuitos turísticos de carácter integral que obliguen al visitante a pernoctar en más de una localidad de la microrregión, coordinar capacitaciones de atención al cliente y potenciar el robustecimiento de los servicios e infraestructura hotelera y gastronómica.