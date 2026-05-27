Esquina: un mail por maltrato animal derivó en rescate de tres perros y secuestro de armas

Un correo electrónico alertó sobre un hecho de maltrato animal en Esquina. Por lo que efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa localidad realizaron un allanamiento este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Lamela al 260. Secuestraron armas, municiones y tres perros.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías local luego de una denuncia recibida por correo electrónico, en la que se alertaba sobre posibles hechos de crueldad hacia perros que se encontraban en el lugar.

Gentileza Policía Rural

¿Qué hallaron?

El operativo fue realizado por la Policía Rural y Ecológica y contó con la intervención del fiscal rural Luciano Bordón, los uniformados secuestraron una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido con mira telescópica, un rebenque y cartuchos de distintos calibres.

Gentileza Policía Rural

Además, la Policía rescató tres perros que permanecían en la vivienda allanada. Los animales fueron entregados en carácter de depositario judicial a integrantes de la asociación protectora Patitas en Acción.

Fuentes policiales indicaron que las actuaciones judiciales continúan mientras se avanza con la investigación para determinar las responsabilidades en el presunto caso de maltrato animal.