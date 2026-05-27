Personal amplía la propuesta de deportes de su plataforma de entretenimiento Flow 

Personal anuncia la ampliación de la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow, sumando dos nuevas señales y derechos que garantizan a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo.

A partir de este miércoles 27 de mayo, Flow incorpora a su grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110), que estarán accesibles para todos los clientes y en todos los dispositivos, con contenidos clave. De esta forma, completa su oferta deportiva que incluye la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.

Gonzalo Hita, COO de Personal, destacó: “En Personal seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes. El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés. Al mismo tiempo, avanzamos en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario, para que encuentren fácilmente lo que quieren ver, cuándo y cómo quieren hacerlo. De esta manera, consolidamos nuestro diferencial en la industria combinando amplitud de oferta con experiencias cada vez más personales”.

Del mismo modo, Flow incorpora todo el deporte y se consolida como la plataforma más completa del mercado, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos.

El deporte en vivo siempre ha sido un vertical destacado de programación de Flow con más de 10 señales integradas a la plataforma como Deportv, TyC Sports, ESPN ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Fox Sports2, Fox Sports3, GarageTV, Golf channel, NBATV, entre otras. Además, Flow cuenta con 2 señales propias en su grilla (Flow Sports) donde se realizan transmisiones de contenidos deportivos en vivo y de competencias destacadas en exclusiva, como la Copa del Rey y el Brasileirao.