Cierra una estación de servicio tras más de 30 años de actividad en Corrientes

Una estación de servicio de la ciudad de Corrientes cerrará este domingo, luego de más de tres décadas de actividad. Se trata de la Shell ubicada en la esquina de avenida Armenia y la calle Estados Unidos.

La decisión fue confirmada por Federico Romero Bieber, dueño del emprendimiento, quien explicó que el contexto económico y la falta de rentabilidad hicieron imposible sostener la actividad.

El empresario señaló que las dificultades se profundizaron durante los últimos dos años, en medio de negociaciones por la continuidad contractual con la petrolera.“La empresa no entiende que somos socios comerciales y no sus empleados”, comentó.

Aumento de precios, menos personal y mayor presión

Según indicó, la situación se agravó por los aumentos constantes en los combustibles y la caída del poder adquisitivo local. “Empezaron a subir precios y no quieren entender que Corrientes es una provincia de bajos salarios”, sostuvo en referencia a la petrolera. Además, señaló que las ventas con tarjeta y transferencias generaron demoras que afectaron el funcionamiento diario.

Romero Bieber cuestionó además el esquema comercial que rige para las estaciones de servicio. Indicó que los propietarios deben afrontar costos laborales, impuestos y mantenimiento, aunque no intervienen en los precios.

En cuanto al personal, explicó que la dotación fue disminuyendo con el paso del tiempo. La firma pasó de contar con 15 trabajadores a mantener solo siete empleados antes de definir el cierre definitivo.

Con información de Radio Sudamericana.