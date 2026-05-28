Ciencia correntina: primer informe mundial de infecciones esqueléticas en carpinchos

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es la especie de roedor viviente más grande del mundo, un mamífero emblemático de los humedales tropicales y subtropicales de Sudamérica, con gran importancia en los ecosistemas del noreste de Argentina.

Si bien se han reportado varias enfermedades que afectan a los carpinchos en estado silvestre y en cautiverio (principalmente de origen bacteriano, metabólico, parasitario y viral), las patologías óseas permanecían, hasta la presente contribución, sin documentar.

En ese marco, como parte de una línea de estudio sobre enfermedades óseas en la fauna silvestre, un equipo de distintas instituciones y universidades del país y del exterior, entre ellas del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal, Unne-Conicet), llevó a cabo un análisis macroscópico y radiológico de las lesiones esqueléticas observadas en un carpincho atropellado en la provincia de Corrientes.

«Hasta donde sabemos, este es el primer informe de estas patologías óseas en H. hydrochaeris y subraya la importancia del examen sistemático de los cadáveres para comprender mejor el estado de salud de las poblaciones silvestres», se destaca en el artículo publicado en la revista Veterinary Research Communications.

El trabajo estuvo a cargo del Téc. Carlos Luna, del Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor, Conicet-UNC); la Dra. Belén Natalini y el Dr. Martín Kowalewski, de la Estación Biológica Corrientes que integra el Cecoal; el Dr. Alfredo Zurita del Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes Cenozoicos del Cecoal; la M.V. Carolina Repetto, del Hospital Escuela Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne; el Dr. Marcos Ercoli, del Instituto de Ecorregiones Andinas (Inecoa, Unju-Conicet) y del Instituto de Geología y Minería (Unju); y el Dr. Bruce M. Rothschild, de la Universidad de Indiana (Estados Unidos).

Detalles del trabajo

Según las principales observaciones del estudio, el espécimen, colectado hace unos años en la región entre Herlitzka y Loma de Vallejos, exhibió distintas lesiones, la principal en la hemimandíbula izquierda la que fue diagnosticada como osteomielitis, un proceso infeccioso agudo de origen inespecífico.

También se observó una extensa proliferación ósea en el húmero derecho, es decir, una periostitis interpretada como de origen entésico, es decir que este desarrollo de tejido nuevo habría estado relacionado con una afección de los tejidos blandos del miembro anterior. Lamentablemente no fue posible establecer si estas dos lesiones tenían o no el mismo origen.

Además, se identificaron lesiones vertebrales y tibiales, atribuidas principalmente a la edad del individuo, compatibles con osteoartritis y osteocondritis disecante.

Carpincho atropellado en Ruta 5. Generalmente los restos quedan descomponiéndose en las banquinas o siendo consumidos por distintos carroñeros. El proyecto analiza los restos de estos individuos para la determinación de patologías óseas.

Relevancia

Según destacaron desde el equipo a cargo del estudio, en el artículo se buscó poner el foco en la aparición de enfermedades que, por lo menos, no son conocidas hasta el momento en los carpinchos, dado que los restos óseos de los ejemplares muertos por atropellamiento o causas naturales no suele ser estudiados en detalle.

Al respecto, expusieron la relevancia de trabajar en la recuperación de los esqueletos de estos animales y su estudio como método para ampliar el conocimiento de las enfermedades que afectan las poblaciones de especies nativas de la región y aportar a la conservación de las mismas.

«Con este estudio, de alguna manera queremos hacer un llamado de atención sobre la necesidad de profundizar el conocimiento sobre enfermedades de la fauna silvestre, pues quizás existan situaciones a las que no se les está prestando atención y son importantes para el bienestar de las distintas especies», señalaron.

El Dr. Marcos Ercoli del Instituto de Ecorregiones Andinas (Inecoa, Unju-Conicet) realizando la interpretación de las áreas de inserción de tejidos blandos en los restos con patologías del carpincho analizado

Perspectivas

Cabe recordar que la línea de estudios sobre enfermedades óseas en la fauna silvestre, que vincula a integrantes de distintas instituciones científicas y campos disciplinares, tiene por objetivo profundizar el conocimiento sobre las patologías que pueden encontrarse en individuos o poblaciones de la fauna silvestre actual de la región nordeste del país, y de ser posible contribuir en identificar posibles causas que pueden incidir en la generación de las mismas.

Como parte de ese proyecto, el año pasado parte de los autores de este trabajo habían presentado el primer registro de ameloblastoma desmoplásico en un ejemplar de Alouatta caraya, la especie de primate de mayor distribución en el noreste de Argentina.

Al respecto, destacaron que la nueva publicación sobre lesiones esqueléticas en carpinchos consolida el objetivo de ampliar el conocimiento de las patologías óseas que pueden afectar a la fauna nativa de la región, lo cual representa información de relevancia si se considera que las enfermedades constituyen un factor que incide en la conservación de las especies.

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