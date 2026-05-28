Operativos oftalmológicos en Corrientes: fechas y lugares de atención para niños

El Gobierno de Corrientes, en una acción conjunta con la administración nacional, realizará atenciones oftalmològicas en diferentes puntos de la provincia.

A través del programa federal “Ver para Ser Libres”, se realizarán abordajes territoriales en 22 localidades del interior, con un despliegue logístico que contempla la realización de exámenes médicos, la selección de marcos y la confección y entrega de anteojos recetados de forma gratuita y en el acto.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, cuenta con el soporte operativo del Ministerio de Salud Pública local y el asesoramiento científico de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). El esquema de prestaciones médicas está focalizado exclusivamente en la población infantojuvenil, cubriendo un rango etario que va desde los 6 hasta los 16 años.

La metodología del dispositivo técnico: del examen a la entrega inmediata

Según explicaron los coordinadores de las carteras sociales, los operativos contarán con unidades móviles equipadas con laboratorios ópticos y consultorios. La dinámica de atención en cada territorio constará de tres fases sucesivas articuladas durante la misma jornada de trabajo:

Triage o relevamiento previo: Los equipos técnicos clasificarán a los pacientes para determinar quiénes presentan signos de disminución visual y requieren el examen especializado. Atención médica especializada: Profesionales oftalmólogos realizarán la medición de la agudeza visual y determinarán la graduación exacta necesaria para cada menor. Elaboración y entrega del beneficio: Los niños seleccionarán el diseño de los marcos entre una variedad de opciones disponibles, y los técnicos ópticos confeccionarán las lentes en el momento para su entrega inmediata sin costo para las familias.

Horarios y alcance: las jornadas de atención médica general se desarrollarán en el horario de 9:00 a 15:00. No obstante, desde la organización aclararon que en determinadas comunas rurales debido a la dispersión poblacional se implementarán horarios especiales que se comunicarán a través de los municipios.

El cronograma oficial de las 22 localidades del interior correntino

El Ministerio de Desarrollo Social oficializó la agenda territorial que se extenderá durante nueve días hábiles, dividida en dos etapas logísticas:

Primera Etapa de Abordaje

Lunes 1 de junio: Pueblo Libertador, Colonia Libertad y Cazadores Correntinos.

Martes 2 de junio: San Isidro, Mariano I. Loza y Felipe Yofre.

Miércoles 3 de junio: Malvinas y Colonia Carlos Pellegrini.

Jueves 4 de junio: Cecilio Echevarría y Garabí.

Viernes 5 de junio: Gobernador Martínez y Villa Olivari.

Segunda Etapa de Abordaje

Lunes 8 de junio: Yataití Calle y San Miguel.

Martes 9 de junio: 3 de Abril y Loreto.

Miércoles 10 de junio: Tatacuá y Berón de Astrada.

Jueves 11 de junio: Santa Rosa y Lomas de Vallejos.

Viernes 12 de junio: Concepción y Palmar Grande.

La descentralización del acceso a la medicina oftalmológica especializada busca revertir los índices de deserción o bajo rendimiento escolar asociados a problemáticas de visión no diagnosticadas a tiempo, promoviendo el arraigo y la equidad sanitaria en los parajes y municipios de menor densidad demográfica de la provincia.