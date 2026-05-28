Bella Vista guardará una cápsula del tiempo que será abierta en 50 años

Bella Vista avanza con la creación de una cápsula del tiempo que permanecerá sellada durante medio siglo y será abierta recién en el año 2076. La propuesta busca preservar la identidad cultural, social y ambiental de la ciudad para que las futuras generaciones puedan descubrir cómo era la vida en esta época.

¿Qué tendrá la capsula del tiempo?

La iniciativa es impulsada por las áreas de Cultura y Planeamiento del municipio de Bella Vista y tendrá un fuerte componente artístico y comunitario. En su interior se colocarán documentos históricos, fotografías, objetos cotidianos, semillas, muestras del río y distintos materiales representativos de la historia y la actualidad de la localidad correntina.

Según informaron desde Radio Bella Vista 92.1 el objetivo es dejar un testimonio vivo de las costumbres, valores y paisajes que forman parte de la identidad bellavistense. La cápsula también funcionará como una forma de conectar generaciones, invitando a pensar qué aspectos de la vida actual merecen ser preservados para quienes habiten la ciudad dentro de 50 años.

El proyecto prevé que la cápsula permanezca cerrada hasta 2076 y que su apertura se convierta en uno de los eventos centrales de los festejos aniversarios de la ciudad. De esta manera, Bella Vista apuesta a construir un puente entre el presente y el futuro, guardando parte de su memoria colectiva para quienes aún no nacieron.