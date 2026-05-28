Un apostador correntino ganó más 32 millones de pesos en el Quini 6

Lotería Correntina informó que en el sorteo del domingo 24 de mayo un nuevo apostador se convirtió en millonario a través del Quini 6.

Se trata de un jugador oriundo de Curuzú Cuatiá que se llevó un premio de $32.625.198, tras acertar los cinco números sorteados en la modalidad Siempre Sale: 00-07-13-21-29-35.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 190 de Curuzú Cuatiá, comprobando que el Quini 6 es una de las opciones preferidas por los apostadores correntinos en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.