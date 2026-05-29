Monseñor Canecín recibió la visita de los fundadores de la Fazenda de la Esperanza

El obispo de la ciudad correntina de Goya, Adolfo Ramón Canecín, se reunió con los fundadores de la Fazenda de la Esperanza “Nuestra Señora de Itatí”, ubicada en la zona rural de Santa Lucía, camino a Cecilio Echevarría, en un encuentro marcado por el espíritu del Sínodo de la Sinodalidad, la comunión fraterna y la misión compartida al servicio de quienes más necesitan esperanza.

La comunidad de la Fazenda vivió días de profunda alegría con la visita de los cuatro fundadores de la obra internacional Fazenda de la Esperanza: Frey Hans Stapel, Nelson Giovanelli, Lucilene Rosendo e Iraci Leite.

Fue la primera vez que Frey Hans Stapel y Nelson Giovanelli visitaron la Fazenda de Santa Lucía, mientras que Lucilene Rosendo e Iraci Leite regresaron a la comunidad luego de diez años de su inauguración.

Durante la jornada participaron jóvenes estudiantes que asiste a los colegios de Santa Lucía, Cecilio Echevarría y Cruz de los Milagros, quienes integran los denominados “Chicos Preventores”, una propuesta inspirada en el carisma de la Esperanza que busca acompañar y ayudar a compañeros y amigos que atraviesan situaciones de consumo problemático.

También estuvieron presentes voluntarios y miembros de la comisión de la Fazenda, compartiendo momentos de formación y reflexión junto a los fundadores, quienes profundizaron sobre el carisma de la obra y el valor de la recuperación integral desde la fe, la vida comunitaria y la fraternidad.

El equipo de conducción de la Fazenda en esta diócesis, Andrea, Arami y Lucía.

Monseñor Canecín convocó además a los presbíteros de la diócesis a conocer más profundamente este carisma, alentando a promoverlo en las distintas comunidades parroquiales como signo concreto de una Iglesia sinodal que camina unida en la misión y en el acompañamiento de las personas más vulnerables.

Participaron asimismo el presbítero Daniel Alarcón Sotelo, el presbítero Andrés Solís junto al diácono Héctor Enríquez y el presbítero Rubén Cattay.

La visita dejó un fuerte mensaje de comunión, escucha y misión compartida, renovando el compromiso de la Iglesia diocesana de Goya de seguir acompañando, desde una mirada sinodal, a quienes buscan reconstruir sus vidas desde la esperanza.