Corrientes establece veda extraordinaria de pesca en el río Paraná por concentración de surubíes

En una decisión de carácter urgente, la provincia de Corrientes determinó la implementación de una veda extraordinaria sobre un tramo estratégico del río Paraná.

La medida, oficializada por la Dirección de Recursos Naturales a través de la Disposición N° 618, responde a la detección de una concentración inusual de ejemplares de surubí que pone en riesgo la sostenibilidad del recurso ante la creciente presión de pesca.

Alcance territorial y vigencia de la medida

La prohibición de toda modalidad de pesca —ya sea deportiva, comercial o de subsistencia— rige específicamente en el tramo comprendido entre los kilómetros 1232 y 1238 del cauce superior. Esta zona delimitada se extiende desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta el área conocida como "Los Cables" (zona norte de la Isla Pelón).

Según especifica el documento firmado por Agustín Portela, director de Recursos Naturales, la restricción comenzó a aplicarse desde la hora 00:00 de este 29 de mayo de 2026.

La veda se mantendrá vigente de manera indefinida hasta que los informes técnicos de los departamentos especializados aconsejen su levantamiento, garantizando que la protección siga al cardumen independientemente de su desplazamiento físico dentro de los límites indicados.

Fundamentos y severas sanciones por infracción

La autoridad ambiental justificó esta intervención debido a la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los peces.

La acumulación extraordinaria de surubíes en un área reducida atrajo un incremento en la actividad pesquera, lo que obligó al Estado provincial a actuar para "resguardar, proteger y cuidar los recursos ícticos".

Para asegurar el cumplimiento de la norma, se han establecido sanciones económicas contundentes. Aquellos que sean sorprendidos incumpliendo la veda serán pasibles de una multa equivalente al valor de quinientos (500) litros de combustible súper.

Desde el organismo provincial instaron a todos los actores vinculados al río a dar cumplimiento estricto a la medida para preservar el patrimonio natural de la provincia