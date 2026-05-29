Hasta 48 mm en pocas horas: el detalle de las lluvias en Corrientes

Las lluvias volvieron a hacerse presentes en distintas localidades de Corrientes durante las últimas horas y dejaron registros, especialmente en la capital provincial, donde se contabilizaron 48 milímetros en una sola jornada, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

¿De cuánto fueron los acumulados?

De acuerdo con el Observatorio Meteorológico del INTA AER Corrientes, la precipitación registrada en esta jornada fue la más importante del mes y permitió elevar el acumulado mensual a 62 milímetros. Durante mayo también se habían registrado otros dos eventos de lluvia como 4 milímetros el 2 de mayo y 10 milímetros el 8 de mayo.

En tanto, en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Corrientes se registraron 30 milímetros el jueves. Ese valor se sumó a los 6 milímetros caídos el 1 de mayo y a los 11 milímetros registrados el 7 de mayo, alcanzando un acumulado mensual de 47 milímetros.

Bella Vista también recibió precipitaciones durante los últimos días. Según el observatorio meteorológico local del INTA, el 28 de mayo se registraron 6 milímetros, que se sumaron a los 45,5 milímetros caídos el 7 de mayo. De esta manera, el acumulado mensual alcanzó los 51,5 milímetros.

A estos registros se sumó el informe aportado desde el sudoeste del departamento Esquina, donde se reportaron 20 milímetros de lluvia y condiciones meteorológicas inestables.