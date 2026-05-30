Las Nacionales 2026: Corrientes consolidó su liderazgo ganadero con destacados premios

La edición 2026 de Las Nacionales con la fuerza de Expoagro volvió a consolidar a Corrientes como uno de los principales referentes de la ganadería argentina y regional.

El evento, desarrollado del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, reunió a más de mil animales de las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos, además de productores, cabañeros y especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Durante la exposición, las cabañas correntinas obtuvieron destacados premios y reconocimientos, ratificando el crecimiento genético y productivo que viene experimentando el sector ganadero provincial en los últimos años.

Entre los principales logros se destacaron Mirungá, de Paso de los Libres, que obtuvo el Gran Campeón Conjunto Terneras Braford; El Rocío, de Mercedes, ganadora del Gran Campeón Ternera Individual de Conjunto; y Pilagá, que alcanzó el Gran Campeón Ternero Braford.

En la raza Brangus sobresalió Rincón de Iberá, que logró el Campeón Conjunto y las mejores individuales de lote, mientras que Rincón del Oratorio, de Santa Rosa, obtuvo el Gran Campeón Ternero Brangus. En tanto, Nueva Valencia consiguió importantes distinciones en la raza Brahman.

Los reconocimientos también llegaron en la categoría Caballos Criollos, donde las cabañas correntinas Yahá Katú, La Estrella, El Arranque y La Pilula se ubicaron entre los mejores ejemplares de la exposición nacional.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, destacó que la provincia se consolidó como un verdadero centro de referencia para la ganadería regional.

“Corrientes terminó consolidándose como un verdadero centro de referencia para la ganadería regional. Productores de distintos países coinciden en que año tras año crecen la infraestructura, la calidad genética, la cantidad de expositores y el nivel de las cabañas participantes”, señaló.

Asimismo, remarcó que la ganadería continúa siendo uno de los principales motores económicos de la provincia, generando empleo, inversiones y oportunidades de desarrollo en toda la cadena productiva.

En ese sentido, explicó que el Gobierno provincial trabaja para fortalecer la actividad mediante inversiones en infraestructura y el impulso de nuevos proyectos industriales vinculados al sector cárnico.

“La gran apuesta es avanzar hacia la instalación de frigoríficos exportadores que permitan posicionar aún más nuestra hacienda. Corrientes vive un momento muy importante y estamos haciendo todos los esfuerzos para completar esa cadena que va desde la cría hasta la industrialización”, afirmó el funcionario.

Con una participación récord y resultados sobresalientes para las cabañas locales, Las Nacionales 2026 ratificaron el potencial de Corrientes como una de las provincias ganaderas más importantes del país y una referencia creciente en la región sudamericana.