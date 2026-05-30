Clausuraron un instituto educativo en Corrientes: incertidumbre por la situación de los alumnos

Clausuraron el Instituto Superior del Nordeste en la ciudad correntina de Goya y se generó incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias. El establecimiento funcionaba con carreras de nivel superior, pero no tendría validez para dictar en el territorio provincial. La sede central de la entidad se encuentra en Resistencia, Chaco.

La medida fue dispuesta por la Dirección General de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de Corrientes. En el frente del edificio, ubicado por la calle Juan Esteban Martínez, colocaron fajas de cierre y un cartel con la leyenda: “Clausurado”.

Repercusiones

En las últimas horas, se conoció un documento atribuido a la Dirección General de Enseñanza Privada de Corrientes. El texto advierte que la institución no estaría incorporada a la enseñanza oficial.

Según la información disponible, ninguna de las carreras o cursos ofrecidos tendría validez en el territorio correntino. La situación abre un nuevo escenario de incertidumbre para los alumnos, mientras se aguardan confirmaciones oficiales.

Con información de Hechos Goya.